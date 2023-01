Nice, révolution 2023 ?

Avec les arrivées de Jean-Claude Blanc en tant que directeur exécutif et de Florent Ghisolfi comme patron sportif, l'OGC Nice compte (re)trouver des résultats dans les meilleurs délais. Et si le projet INEOS pouvait enfin démarrer ?

Il s’agira de retrouvailles étranges, très peu de temps après avoir rompu. Revoir son ex quelques semaines suivant la séparation lors d’une fête de fin d’année, c’est toujours un peu particulier. Surtout lorsqu’on ne fait plus partie du même clan, du même groupe. Ainsi, à l’occasion du Nice-Lens comptant pour la seizième journée et disputé ce jeudi soir, Florent Ghisolfi saluera sans doute discrètement les personnes du Racing avec qui il travaillait encore en octobre dernier.

Désormais passé directeur sportif chez les Aiglons, le natif d’Aubagne fait figure de vraie recrue du côté de l’OGCN, et de premier gros coup pour le propriétaire du club, INEOS. Au regard de son super travail réalisé chez les Sang et Or, l’ancien milieu défensif du SC Bastia ou du Stade de Reims devient naturellement une pierre angulaire du nouveau projet.

De bonnes résolutions, avec de nouveaux hommes ?

Un projet qui prend même forme de petite révolution, à l’approche de 2023. En cette fin d’année, Nice a en effet officialisé un nouveau transfert d’envergure : l’arrivée de Jean-Claude Blanc en provenance du Paris Saint-Germain, dans un rôle de directeur exécutif prévu pour février. Signe qu’INEOS a de grandes ambitions, et que le rythme comme les résultats sportifs ne sont pas assez élevés à son goût. Onzième du classement en 2021-2022, l’OGCN aspire évidemment à mieux…

Jean-Claude Blanc va devenir le CEO d’@INEOS Sport à partir de février 2023.? Communiqué : https://t.co/qZE31IczsB pic.twitter.com/TUXKCF1I8K — OGC Nice (@ogcnice) December 27, 2022

« Jean-Claude Blanc supervisera l’ensemble du portefeuille sportif d’INEOS, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied, ont indiqué les Aiglons. Dans ce cadre, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford qui se concentrera sur la gestion de la performance de très haut niveau. La responsabilité de l’exécution et de la gestion dans les activités sportives reste du ressort de la direction de chaque équipe sportive. »

En 2023, objectif 2024 !

De son côté, le boss d’INEOS, Jim Ratcliffe, a mis en avant l’« ambition particulière d’élever nos standards dans le football » face à la presse et s’est dit persuadé que « Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes ». Avec ce binôme Blanc-Ghisolfi, Nice devrait notamment revoir sa stratégie de recrutement pas toujours optimale ces derniers temps. Les problèmes connus actuellement, avec Aaron Ramsey ou Ross Barkley par exemple, ont à coup sûr incité les dirigeants à changer les choses. Et si l’avenir de Lucien Favre pose toujours question, d’autres mouvements – en matière de ressources humaines comme d’orientations décisionnelles – devraient prochainement voir le jour. Car en ces temps où chacun prépare le réveillon, un objectif a été fixé : 2024.

C’est justement l’enthousiaste Brailsford, directeur des sports d’INEOS, qui a publiquement fixé cette date dans les colonnes de Nice-Matin début décembre, après l’annonce de l’arrivée du Tour de France 2024 à Nice, qui fut fortement commentée et a relié les visées du cyclisme à celle du foot : « C’est immense. On ne pouvait pas rêver mieux. Cela met en lumière l’attractivité incroyable de Nice. Je suis très fier d’habiter sur la Côte d’Azur, d’avoir des attaches ici et de représenter aussi l’OGC Nice. Nous étions ensemble avec Jim Ratcliffe au Qatar ces dernières heures. Tout le monde nous parle de Nice. C’est ici qu’il faut être. Il était très fier. 2024 va devenir notre priorité. Ce sera une année exceptionnelle pour le sport en France avec les Jeux olympiques. On bosse énormément également pour faire grandir l’OGC Nice et être au top en 2024. Notre motivation n’a jamais été aussi haute, notre fierté aussi. » Dominer, puis doubler Lens serait déjà un bon début.