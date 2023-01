Nice et Lens partagent les points

Malgré une excellente entame de match et une bonne première période, Lens a concédé le nul à Nice à l'occasion de la seizième journée de Ligue 1. Pas immérité pour les Aiglons, qui ont largement rééquilibré les débats en seconde période. Les Sang et Or restent de solides deuxièmes, alors que les locaux stagnent dans le ventre mou du classement.

Pelé est mort. Pelé est mort à 82 ans, et le monde du football est en deuil. Mais ce jeudi 29 décembre 2022, le ballon ne s’est pas arrêté de tourner pour autant. En hommage au Roi brésilien, en quelque sorte, la Ligue 1 a continué de vivre, et le match opposant Nice à Lens s’est déroulé avec plus ou moins de rythme à l’occasion de cette seizième journée. Pour le spectacle et les réalisations, en revanche, il faudra repasser. Car à l’Allianz Riviera, les Aiglons ont partagé les points avec les Sang et Or malgré une bonne entame de ces derniers, qui restent deuxièmes (avec désormais sept unités de retard sur le PSG et quatre d’avance sur l’OM, troisième). De son côté, l’OGCN ne décolle toujours pas du ventre mou au classement.

Ce soir les regards artésiens sont rivés vers Nice. Mais tous les cœurs des suiveurs du football sont tournés vers le Brésil, touchés par la disparition du légendaire #RoiPelé ??Le Racing adresse ses pensées émues à toutes les générations qui ont vibré au gré de ses exploits. pic.twitter.com/tAL0b8JvU6 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 29, 2022

Le cadeau de Schmeichel

Reprendre la saison d’aussi belle manière, voire avec encore plus d’entrain qu’avant la trêve liée à la Coupe du monde ? C’est bien l’objectif au coup d’envoi pour Lens, qui effraye Kasper Schmeichel dès les premières minutes de la rencontre : à la suite d’une grossière erreur de relance, le portier offre l’ouverture du score aux visiteurs… Qui n’en profitent cependant pas, Jonathan Gradit se montrant trop imprécis. Florian Sotoca parvient quant à lui à trouver le chemin des filets sur une mauvaise intervention du portier, mais son but est refusé pour un hors-jeu de Seko Fofana. Le dernier rempart des Aiglons sort tout de même une parade décisive devant Salis Abdul Samed, lequel voit ensuite Hicham Boudaoui stopper sa frappe. Bref, le Racing semble dans de bonnes dispositions malgré un manque évident de réalisme.

À l’autre bout du terrain, Brice Samba fait également le boulot : le Congolais remporte ses deux duels face à Nicolas Pépé, et Jordan Lotomba n’a pas davantage de réussite juste avant la pause. Laissant le cuir à l’adversaire, Nice ne paraît de toute façon pas considérer ce 0-0 comme un mauvais résultat. Reste que les Lensois se font moins tranchants en seconde période, et Ross Barkley manque de débloquer le score d’une reprise trop croisée. Lorsque Pépé – encore lui – parvient à tromper la vigilance de Samba sur un service de Gaëtan Laborde, c’est l’arbitre qui s’interpose pour revenir sur un nouveau hors-jeu. Ce sera tout pour cette partie, plutôt étrange. Finalement, peut-être que les esprits étaient ailleurs…

Nice (3-5-2) : Schmeichel – Todibo, Dante, Rosario – Lotomba, Boudaoui, Thuram (Lemina, 90e), Barkley (Diop, 71e), Bard – Pépé, Laborde (Delort, 81e). Entraîneur : Lucien Favre.

Lens (5-2-3) : Samba – Frankowski, Gradit, Danso, Medina (Haïdara, 63e), Machado (Le Cardinal, 88e) – Fofana, Abdul Samed – Sotoca, Saïd (Labeau Lascary, 64e), Onana (Openda, 57e). Entraîneur : Franck Haise.