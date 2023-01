Newcastle repart sur les mêmes bases, Wolverhampton se reprend

Nouveau dauphin provisoire de Premier League, Newcastle a brillé lors de la dix-septième journée de championnat en allant battre facilement Leicester (0-3) en ce lundi de Boxing Day . Comme Fulham, qui a tranquillement dominé Crystal Palace (0-3) et Brighton & Hove Albion, large vainqueur à Southampton (1-3). Everton a en revanche perdu gros contre Wolverhampton, qui respire un peu et laisse sa place de lanterne rouge en s'imposant sur le gong (1-2).

Buts : Mina (8e) pour Everton // Podence (22e) et Aït-Nouri (95e) pour Wolverhampton

Choc de cancres, à Everton. En déplacement chez les Toffees, Wolverhampton est allé chercher un succès inespéré qui lui fait énormément de bien. C’est pourtant Yerry Mina qui a débloqué la rencontre, Daniel Podence égalisant sans trop attendre. Et s’ils ont délaissé la possession de balle, les Wolves sont parvenus à faire mieux qu’éviter la défaite : en marquant sur le gong, Rayan Aït-Nouri a offert trois points essentiels à son club. Ce qui lui permet de quitter le rang de lanterne rouge en récupérant la dix-huitième place, à une longueur de sa victime du jour.

Le chiffre : 12, comme le nombre de matchs sans victoire de Wolverhampton à l’extérieur en championnat jusque-là et un 1-0 infligé à… Everton, le 13 mars 2022.

Buts : Reid (31e), Ream (71e) et Mitrović (80e) Expulsions : Mitchell (34e) et Tomkins (57e) pour les Eagles

Ventre mou ou milieu de tableau costaud ? En tout cas, c’est Fulham qui a emporté ce duel équilibré sur le papier : avec une réalisation inscrite au milieu de chaque mi-temps, avant un coup de grâce en fin de match, les Cottagersont largement dominé Crystal Palace. Il faut dire que les Eaglesne se sont pas facilité la tâche, Tyrick Mitchell et James Tomkins ayant tous deux reçu un carton rouge alors qu’il n’y avait encore qu’un tremblement de filet d’écart. Difficile de se procurer des occasions, dans ce contexte. Sur la fin, Aleksandar Mitrović a même enfoncé le clou. Hop, les visiteurs passent huitièmes pendant que leurs adversaires restent onzièmes. Mais avec trois unités de retard, désormais.

Le chiffre : 10, comme le nombre de buts marqués par Mitrović en Premier League… en treize apparitions, ce qui lui fait un beau ratio.

Buts : Ward-Prowse (73e) pour Southampton // Lallana (14e), Perraud (35e, CSC) et March (56e) pour Brighton & Hove Albion

Pas besoin de simuler pour gagner un match ! Quelques jours après son élimination en huitièmes de finale de League Cup aux tirs au but contre Charlton, Brighton & Hove Albion s’est rattrapé en battant à plate couture Southampton. Adam Lallana a d’abord ouvert le score au quart d’heure de jeu, avant que Romain Perraud ne marque contre son camp et que Solly March n’éteigne totalement les Saintsen deuxième période. Et cela malgré James Ward-Prowse, qui a réussi à sauver l’honneur. Derniers, les locaux laissent les Seagulls remonter en sixième position. Pas le même championnat, visiblement.

Le chiffre : 10, comme le nombre de matchs consécutifs sans clean sheet à domicile côté Southampton.

Buts : Wood (3e, SP), Almirón (7e) et Joelinton (32e)

Et si le principal concurrent à Arsenal et Manchester City pour le titre de champion d’Angleterre se nommait… Newcastle ? Sur le terrain de Leicester, les Magpies n’ont pas laissé le suspense s’installer et ont plié la rencontre en sept minutes chrono grâce à des buts signés Chris Wood sur penalty puis Miguel Almirón. Joelinton a ensuite donné plus d’ampleur au score à la demi-heure de jeu, sur un corner frappé par Kieran Trippier. Avant la prestation des Skyblues, la surprise de la saison prend ainsi provisoirement la place du dauphin. Joli… En attendant encore mieux ?

Le chiffre : 1, comme le nombre de défaite subie par Newcastle en Premier League cette saison.