Newcastle, la nouvelle forteresse imprenable de Premier League

Six victoires consécutives, onze matchs d’affilée sans perdre, et une troisième place pour passer la trêve internationale au chaud... Newcastle ne s’arrête plus de surprendre son monde. Après un départ compliqué, le projet saoudien a enfin pris tout son sens en ce début de saison.

Il y a tout juste treize mois, l’Angleterre s’emballait en réaction à une information vouée à faire trembler le Big 6 : celle du rachat de Newcastle par un fonds d’investissement saoudien plein aux as et prêt à tout pour combler son retard sur les clubs déjà au top. Un processus ralenti par un règlement voté en urgence fin 2021, selon lequel les équipes sont interdites d’avoir un contrat de sponsoring avec un partenaire détenu par les propriétaires du club en question. Autrement dit : le nouveau board des Magpies a dû revoir son plan de bataille, se permettant un seul excès cet été en déboursant 70 millions sur Alexander Isak, et s’appuyant sur les joueurs déjà présents l’exercice passé. Force est de constater que la recette fonctionne, puisque Newcastle est aujourd’hui troisième de Premier League et vient d’enchaîner un sixième succès de rang ce samedi face à Chelsea, et n’a plus perdu en championnat depuis fin août. Le signe qu’Eddie Howe est sur le bon chemin et que ses hommes peuvent définitivement jouer les trouble-fêtes cette saison.

Une défense imperméable qui change tout

Dans leur antre de St James’ Park, les Magpies n’ont pas récité une partition de football total contre Chelsea, mais plutôt un football pragmatique et efficace. Emmenés par Bruno Guimarães, encore étincelant, et qui a sans doute déjà rentabilisé les 50 millions investis sur lui en janvier dernier, Newcastle a d’abord confisqué le ballon à Chelsea, sans se montrer très dangereux, mais en réussissant à piquer sur un temps faible grâce à Joe Willock, l’homme du match. Cette totale confiance accumulée ces dernières semaines se retranscrit aussi dans les chiffres : sur les cinq dernières saisons, Newcastle était l’équipe qui jouait le plus bas sur le terrain en Premier League, elle est désormais celle qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers adverse. Moins exposée derrière, elle est aussi la meilleure défense du championnat, à égalité avec Arsenal, avec seulement onze buts encaissés en quinze matchs joués. « Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions nettes pour les deux équipes. Le moment magique est venu de Joe Willock. Nous ne cherchons pas à nous fixer des objectifs. Nous sommes très satisfaits de la façon dont nous avons géré la situation aujourd’hui », s’est réjoui Eddie Howe après la victoire face aux Blues, lui qui est aux commandes de l’équipe depuis quasiment un an jour pour jour, et figure donc comme l’artisan principal du renouveau du club.

Almirón, le facteur X

Cette fructueuse période a aussi permis l’éclosion de Miguel Almirón sur le flanc offensif. Arrivé en 2019, le Paraguayen a d’abord mis beaucoup de temps à s’acclimater au jeu anglais, en ne parvenant pas à marquer un seul but sur ses dix premiers mois de compétition. Eddie Howe lui avait d’ailleurs préféré Ryan Fraser au départ, ce qui a finalement été bénéfique à Almirón par la suite. « Je pense que cette concurrence entre joueurs était très importante pour Miggy, car ça l’a fait réfléchir, se reconcentrer et travailler très dur pour récupérer sa place de titulaire. Il n’y a jamais eu de doute sur le fait que son avenir serait ici. Son éthique et son engagement envers l’équipe ont toujours été évidents à mes yeux », a commenté le technicien des Magpies à propos de son attaquant.

Le gaucher est désormais titulaire indiscutable et s’est mué en facteur X de son équipe dernièrement, en inscrivant sept buts en sept matchs entre octobre et début novembre, suffisant pour le voir obtenir le trophée de meilleur joueur de Premier League du mois d’octobre. Reste à savoir si cette équipe, qui va donc reprendre la compétition fin décembre en étant sur le podium du championnat, est capable de maintenir ces standards de performance et revenir dans le même état de forme. « Nous nous sommes mis dans une bonne position pour continuer à espérer. La trêve arrive probablement à un mauvais moment pour nous. On aimerait que les matchs continuent. C’est pourquoi le travail que nous ferons pendant cette période est important », concède justement Eddie Howe, conscient de la difficulté à rester au top sur toute une saison. Une place européenne en fin d’année serait en tout cas une jolie cerise sur le gâteau et un premier aboutissement du projet saoudien.