Mudryk à Chelsea : un transfert pas comme les autres

Lorsque l’on dresse le top 50 des plus gros transferts de l’histoire, celui de Mykhaylo Mudryk fait figure d’anomalie. À l’exception aussi de Neymar qui débarquait en 2013 au Barça en provenance du championnat brésilien, tous les autres joueurs faisaient déjà partie des sept meilleurs championnats du Vieux Continent (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Portugal). Mudryk, quant à lui, arrive du championnat d’Ukraine, qui ne figure qu’au seizième rang des coefficients UEFA.

De nombreuses questions découlent donc de ce transfert : un jeune joueur provenant d’un plus petit championnat et acheté à prix d’or peut-il directement s’adapter à un grand championnat tout en supportant la pression du montant de son transfert ? Comment un joueur du seizième championnat européen a-t-il pu coûter aussi cher ? Pourquoi son club n’a pas cédé avant ?

Le Shakhtar Donetsk, expert de l’achat-revente

Si le montant de la transaction pour Mudryk peut laisser une certaine stupéfaction, ce n’est pas forcément une surprise quand on connaît l’identité du vendeur. En effet, sous le règne de l’entraîneur roumain Mircea Lucescu, le club s’est fait une spécialité dans la revente de joueurs achetés à bas prix. Dans le top 100 des plus gros transferts de l’histoire, il n’y a que cinq joueurs qui n’étaient pas issus de formation des sept meilleurs championnats européens. Parmi ces cinq joueurs, on retrouve Neymar (Santos), Hulk (Zénith Saint-Pétersbourg), mais surtout trois joueurs vendus par l’équipe du Donbass (Mudryk, Fred et Alex Teixeira). Un très bel accomplissement pour une institution n’appartenant pas à un grand championnat européen.

Dans les trois cas, le club fondé en 1936 a réalisé d’excellentes plus-values. L’international brésilien Fred, obtenu contre un chèque de quinze millions d’euros (au SC Internacional en 2013), avait été revendu cinq années plus tard à Manchester United pour 59 millions d’euros, soit presque quatre fois son prix d’achat. Alex Teixeira, recruté en échange de six millions d’euros (au Vasco da Gama, 2010), avait quitté le Shakhtar Donetsk six ans plus tard contre une liasse de 50 millions d’euros du Jiangsu Suning, à l’époque où les équipes chinoises surpayaient n’importe quel joueur pour le convaincre de venir dans leur championnat. Amoureux des joueurs brésiliens, les Mineurs avaient aussi réalisé un bon profit sur les joueurs auriverdes Fernandinho (32 millions de bénéfice), Willian (21 millions de profit) ou encore Douglas Costa (22 millions gagnés). Cependant, à la différence de Fred et Teixeira, le bourreau de l’AS Monaco un soir d’août 2021 n’avait pas leur âge ni leur expérience.

Une forte demande

Déjà sollicité cet été par plusieurs écuries anglaises (Everton, Arsenal et Brentford), la Juventus et le Bayer Leverkusen, le club ukrainien avait annoncé avoir refusé des offres à 35 millions d’euros lors du mercato estival. Conscient que bon nombre d’équipes souhaitaient s’attacher les services de son petit prodige, le Shakhtar Donetsk a fait monter les enchères pendant six mois. Le directeur sportif adjoint du club Carlo Nicolini avait annoncé la couleur fin décembre au média italien Calcio Mercato : « 60 millions d’euros, ce n’est pas suffisant pour signer Mudryk. Notre directeur a dit que nous avions besoin d’une offre plus proche des frais de Grealish(recruté pour 117 millions d’euros)ou Antony(acheté en échange de 95 millions d’euros)pour vendre Mudryk. Nous n’envisageons même pas une offre avec 40 millions comme frais fixes. »

Là où l’on aurait pu s’attendre à ce qu’il finisse par le céder à un prix inférieur à ses attentes, le club de l’est de l’Ukraine a allié gourmandise et patience et ça a payé. Alors qu’Arsenal semblait être le favori pour l’acquérir, c’est finalement Chelsea qui a raflé la mise et doublé son rival londonien pour un transfert qui pourrait atteindre les neuf chiffres. Il se murmure pourtant que l’ailier gauche souhaitait rejoindre les Gunners, en témoigne l’abondance d’appels du pied qu’il a faits.

Le numéro 15 de Chelsea va découvrir la Premier League où il retrouvera Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur au Shakhtar entre 2021 et 2022 et désormais sur le banc de Brighton. Lors de son mandat au Shakhtar – actuellement entraîné par le Croate Igor Jovičević -, le technicien italien s’était fixé comme objectif de faire progresser l’ailier gauche. Ces derniers jours, le coach transalpin a été très élogieux à l’égard de son ancienne pépite :« Mudryk est un joueur fantastique, je pense qu’il peut gagner le Ballon d’or à l’avenir. » Les prochaines années diront si c’est le cas. Néanmoins, si c’est avéré, un joueur de cette trempe en vaut le prix.