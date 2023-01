Monaco sauve un point face à Lorient

Buts : Ouattara (75e) et Moffi (77e) pour les Merlus // Embolo (61e) et Ben Yedder (93e) pour les Asémistes

C’est ce qui s’appelle avoir la barre-aka.

Après sa piteuse élimination face à Rodez en Coupe de France, Monaco arrache un point face à Lorient au bout du temps additionnel (2-2) après avoir heurté la barre des Merlus à trois reprises. Décalé par Golovin, Camara, premier à se mettre en scène, fracasse la transversale de Mannone des trente mètres (15e) avant que la VAR ne refuse un penalty à Embolo, déséquilibré par le portier italien, pour un hors-jeu de Vanderson au départ de l’action (26e). Pendant ce temps, Lorient opère en contre et parvient à se procurer la plus belle occasion de ce premier acte. Idéalement lancé par Abergel, Moffi dépose Maripán, mais bute ensuite sur la main ferme de Nübel au moment de conclure (17e).

Au retour des vestiaires, les Rouge et Blanc piquent les premiers. Servi par Camara, Embolo fait parler sa puissance dans la surface avant d’ajuster Manonne (0-1, 61e). Devant au score, l’ASM cherche à faire le break, mais trouve à nouveau sur son chemin la barre de son ancien portier italien. Après Camara en première période, Disasi (73e) d’un coup de casque, puis Fofana (84e) d’une frappe enroulée se frottent au cadre des Bretons. En face, les Merlus en profitent et retournent cette rencontre en à peine deux minutes. Sur corner d’abord, Ouattara s’impose pour ramener les siens à hauteur (1-1, 75e) avant d’envoyer Moffi planter un deuxième pion sur une perte de balle de Caio Henrique (2-1, 77e). Douchés, les hommes de Clement poussent, et Ben Yedder finit par arracher le nul sur une galette de Jakobs (2-2, 93e).

Un maigre re-montant au regard de la soirée passée par l’ASM.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Kalulu, Abergel, Talbi, Le Goff – Innocent (Ponceau, 63e), Meïté – Ouattara (Diarra, 85e), Le Fée, Cathline – Moffi (Koné, 85e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripán, Caio Henrique – Diatta (Martins, 63e), Fofana, Camara, Golovin (Boadu, 83e) – Ben Seghir (Jakobs, 83e) Embolo (Ben Yedder, 63e). Entraîneur : Philippe Clement.