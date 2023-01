Match très nul entre l’Uruguay et la Corée du Sud

À l’Education City Stadium d’Al-Rayyan, pour la première journée du groupe H, l’Uruguay et la Corée du Sud n’ont pas montré le contenu nécessaire à une victoire en Coupe du monde (0-0). Résultat quelque peu logique et points partagés par des outsiders en grand manque d’inspiration.

Imprécision et manque de réalisme

Et les Uruguayens ont dû laisser passer un premier quart d’heure orageux afin de mieux maîtriser le ballon. Sur l’une de ses premières projections, Federico Valverde, lancé en profondeur par José María Giménez, est ainsi passé tout près du chef-d’œuvre, sur un enchaînement contrôle du droit et volée du gauche, légèrement au-dessus (19e). Dans la foulée, le joli débordement de Facundo Pellistri a permis à Darwin Núñez de se jeter dans la surface, sans pouvoir reprendre le cuir (21e). La Celeste réveillée devant, mais friable derrière, à l’image de Mathías Olivera, pris par la remise en retrait de Kim Moon-hwan en retrait, pour Hwang Ui-jo esseulé et dont la frappe a fui le cadre de Sergio Rochet (34e). Une belle frayeur que Diego Godín a tenté de rattraper en s’élevant plus haut que tout le monde sur corner, avec une tête placée sur le poteau droit d’un Kim Seung-gyu battu (44e).

Séance de tirs au but

Des promesses éphémères en réalité, puisque le second acte n’a jamais su être du même acabit. Malgré le rythme et l’intensité, les occasions se sont en effet évaporées au milieu d’un déchet technique criant. Il a dès lors fallu attendre les dix dernières minutes, pour que l’entrant Cho Gue-sung ne tente sa frappe de loin, en pivot (77e) et que de l’autre côté, Núñez, dans un rôle d’ailier dénaturant, ne voit sa tentative à l’entrée de la surface échapper aux filets (81e). Un concours de missiles véritables, proche d’être remporté par Valverde, d’une flottante téléguidée sur le montant extérieur de Kim (89e), puis par Son Heung-min, également sans réussite (90e). Les cartouches seront peut-être plus utiles lundi prochain, pour la deuxième journée.

Uruguay (4-3-3) : Rochet – Cáceres, Giménez, Godín, Olivera (de la Cruz, 78e) – Valverde, Bentancur, Vecino (Viña, 79e) – Pellistri (Varela, 88e), Suárez (Cavani, 64e), Darwin Núñez. Sélectionneur : Diego Alonso.