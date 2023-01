Marseille s’en sort contre Hyères

Buts : Sánchez (45e+1, SP) et Dieng (71e) pour l’OM Expulsion : Bailly (16e) pour l’OM

Quevilly, Andrézieux, Canet Roussilon… Ces dernières années, l’Olympique de Marseille a régulièrement trébuché face à des clubs amateurs en Coupe de France. Une fâcheuse habitude à combattre pour les Phocéens avec cette affiche face à l’ambitieux FC Hyères d’un Mourad Boudjellal qui se serait bien vu créer l’une des surprises du week-end. Dans un stade Francis Turcan de Martigues – presque – entièrement acquis à leur cause, les hommes d’Igor Tudor n’ont guère brillé, ont même parfois souffert, mais retiendront surtout que cette fois, ils ne seront pas les dindons de la farce. Grâce à un penalty d’Alexis Sánchez et un bon Bamba Dieng, l’OM peut continuer de rêver à une épopée en coupe cette saison.

Bailly le banni

L’épais brouillard de fumigènes craqués par leurs supporters à peine dissipé, les Olympiens se lancent pied au plancher dans la partie. Sur un premier corner, la déviation de Guendouzi n’est pas loin de faire mouche (2e), et Hyères doit déjà gérer une forte pression. Sur un coup franc excentré, le centre de Veretout est bien remis avant d’être dégagé (15e), et sur le contre, Bailly craque totalement en percutant le thorax de Moussa N’Diaye semelle en avant. Carton rouge on ne peut plus logique pour le Marseillais, évacuation sur civière par les secours pour le malheureux attaquant hyérois. En infériorité numérique, la bande d’Igor Tudor se projette un peu moins, mais conserve l’initiative, notamment grâce à Bamba Dieng, toujours prêt à dévorer la profondeur. Sur coup franc toujours, Veretout échoue cette fois sur la barre (25e), avant que Zerfaoui ne fasse passer l’un des rares frissons du premier acte dans la défense phocéenne (35ee). Et puis, sur un nouveau long ballon, Ünder provoque le contact d’Agueni, offrant l’opportunité à Alexis Sánchez de faire souffler les siens d’une panenka (1-0, 45e+1).

Bamba Dieng plie l’affaire

Dès la reprise, les Varois prennent davantage de risques pour aller de l’avant, mais Barty ne cadre pas après un déboulé de Mollo côté gauche (48e). Sur jeu direct toujours, Dieng se retrouve avec un face-à-face à disputer, mais envoie le ballon derrière les cages (52e). Insuffisant pour calmer Hyères et son capitaine Sahnoune, qui heurte le poteau (55e), alors que l’entrant Lemb ne parvient pas non plus à régler la mire (67e). Igor Tudor ne tient plus en place sur son banc, furieux de voir ses joueurs ne pas mettre l’intensité réglementaire. Jusqu’à ce que, sur un nouveau très bon service en profondeur, Dieng s’en aille soulager son technicien en tuant le suspense (2-0, 71e). Après avoir éliminé Blanco, Lemb ne parvient pas à relancer la partie (75ee), et l’OM entre peu à peu en gestion au fil du dernier quart d’heure, permettant même à certaines jeunes pousses de goutter au niveau professionnel. Salim Ben Seghir, grand frère du Monégasque Eliesse, vient même buter sur Jan dans les derniers instants, et devra patienter pour son premier but (90e+2).

Marseille (4-3-2-1) : Blanco – Kaboré (Mbemba, 20e), Bailly, Balerdi, Kolašinac – Veretout, Gueye, Guendouzi – Ünder (Elmaz, 85e), Sánchez (Rongier, 60e), Dieng (Ben Seghir, 85e). Entraîneur : Igor Tudor.

Hyères (4-4-2) : Jan – Cordoval (Allione, 62e), Sahnoune, Pineau, Mollo – Agueni, Zerfaoui (Baana Jaba, 74e), Benbachir, Barty (Lemb, 62e) – Moussa Ndiaye (Magnora, 20e), Assef (El Farissi, 74e). Entraîneur : Karim Masmoudi.