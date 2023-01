Marseille poursuit sa série contre Lorient

Buts : Kolašinac (38e), Sánchez (53e) et Veretout (59e) pour l’OM // Moffi (29e) pour le FCL

Plus tôt dans l’après-midi, le RC Lens était venu à bout d’Auxerre et avait ainsi contraint l’OM à en faire de même avec Lorient pour tenir le rythme en haut du championnat. Dans un Vélodrome survolté, et malgré une ouverture du score contre le cours du jeu des visiteurs, les hommes de Tudor ont brillamment rempli leur tâche, avec la manière qui plus est (3-1). Marseille en est donc à sept victoires consécutives, et semble enfin montrer sur la durée sa meilleure version possible.

Moffi climatise, Kolašinac réchauffe

Après le coup d’envoi fictif donné par Jul, l’OM, en totale confiance ces dernières semaines, démarre la partie en trombe. Les préceptes d’Igor Tudor sont respectés, les Phocéens se ruent rapidement vers l’avant, et Cengiz Ünder est à deux doigts de punir Lorient très vite en plaçant une superbe tête, finalement sauvée sur sa ligne par Vito Mannone (5e). Le seul joueur marseillais en difficulté s’appelle Ruslan Malinovskyi, pour sa première titularisation, à l’origine d’un corner anodin en faveur des Lorientais. Et la punition tombe : laissé libre dans la surface, Terem Moffi dégaine une superbe volée du droit et permet aux siens de réaliser un petit braquage (0-1, 29e). Cette ouverture du score a le don de redonner du peps aux Olympiens : une dizaine de minutes plus tard, Sead Kolašinac remet l’OM à hauteur en s’élevant plus haut que tout le monde sur un centre d’Ünder (1-1, 38e). Le Vélodrome exulte, Marseille pousse pour passer devant avant la pause, mais Mannone tient la baraque derrière, notamment sur une magnifique frappe enroulée de Veretout (45e).

L’OM coule les Merlus en six minutes

Décidément très en vue depuis son raté face à Tottenham, Kolašinac se montre encore décisif après l’entracte : depuis son côté gauche, il sert Alexis Sánchez, qui se retourne très vite et déclenche une mine imparable pour le portier lorientais (2-1, 53e). Les Merlus ont la tête sous l’eau, et Marseille n’a aucune intention de les laisser revenir à la surface. Toujours aussi précieux offensivement, Chancel Mbemba envoie un centre terminant dans les pieds de Jordan Veretout, qui déclenche à son tour une frappe du gauche et participe à la fête (3-1, 59e). La bande de Régis Le Bris est totalement prise à la gorge, ne tient plus aucune longue séquence de possession, considérablement gênée par le pressing tout terrain de l’OM. En face, Igor Tudor se permet de faire tourner intelligemment son effectif, et Bamba Dieng est d’ailleurs tout proche de corser l’addition sur son premier ballon (78e). Il ne se passera plus grand-chose derrière, si ce n’est quelques flèches lorientaises rapidement désamorcées par le bloc défensif marseillais, définitivement le maillon fort et sous-estimé de cette équipe. L’OM respire et revient donc à deux longueurs de Lens. Le duel s’annonce épique jusqu’au bout.

Marseille (3-4-2-1) : López – Mbemba, Gigot, Balerdi – Ünder, Rongier, Veretout (Gueye, 76e), Kolašinac (Kaboré, 66e) – Malinovskyi (Payet, 66e), Guendouzi – Sánchez (Dieng, 76e). Entraîneur : Igor Tudor.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Kalulu, Matsima, Talbi, Le Goff – Abergel (Aouchiche, 70e), Le Fée (Koné, 84e) – Ouattara, Ponceau (Innocent, 63e), Cathline – Moffi. Entraîneur : Régis Le Bris.