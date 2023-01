Manchester United, plus belle la vie sans CR7

Et si la date du 22 novembre 2022 marquait un tournant dans la saison 2022-2023 de Manchester United ? Deux jours après le début de la Coupe du monde au Qatar, le club anglais a balancé une bombe en annonçant la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo avec effet immédiat, à la suite de l’interview sulfureuse accordée par le Portugais à Talk TV. Au-delà de cette triste fin entre les deux protagonistes qui s’étaient tant aimés, ce coup de poing du board mancunien a non seulement renforcé la crédibilité d’Erik ten Hag au poste d’entraîneur et rappelé que l’institution reste au-dessus de tout, mais aussi que CR7 ne manquera pas au club, ce dernier ayant redressé la barre à tous les niveaux depuis la mise à l’écart, à la fin de l’été, du quintuple Ballon d’or. Dont les états d’âme et les multiples polémiques qui en découlent ne viendront plus parasiter la vie du groupe.

Une issue logique, Ten Hag ayant trouvé une recette qui fonctionne depuis que Ronaldo a rejoint le banc : seulement deux défaites en quatorze journées de Premier League (contre Manchester City et Aston Villa) après deux revers lors des deux premiers matchs de la saison ; une victoire contre Arsenal, Liverpool et Tottenham, ainsi qu’un point gratté contre Chelsea ou encore Newcastle. Cinq matchs contre des adversaires directs durant lesquels CR7 a joué 104 petites minutes (pour zéro but ou passe décisive) et ses coéquipiers, libérés sur le terrain, ont brillé. Parmi eux, Bruno Fernandes et Marcus Rashford, voués à être les leaders de l’équipe, ont retrouvé un niveau de jeu proche de leurs standards lors des dernières journées. Une impression confirmée pendant la Coupe du monde, pendant laquelle le Portugais comme l’Anglais ont été décisifs pour leur sélection respective.

Un coup à jouer

À l’aube d’affronter Nottingham Forest (coup d’envoi ce mardi à 21 heures) et revenir potentiellement à un point du quatrième (Tottenham, avec un match en plus à jouer), les Red Devils savent qu’une qualification en Ligue des champions pour l’an prochain n’a rien d’une utopie, même si Ten Hag se veut prudent pour le moment. « La concurrence est rude, mais cela vaut pour les sept ou huit clubs qui bataillent pour le top 4, avançait le coach néerlandais en conférence de presse vendredi dernier. Pour ceux qui suivent la Premier League, c’est génial car il y a de l’excitation et l’obligation de battre chaque adversaire direct. Ce que je regarde, c’est le processus et la manière dont nous performons. Nous devons obtenir des résultats, mais aussi faire des progrès, et seulement après nous aurons une bonne chance d’intégrer le top 4. »

Cependant, hormis Arsenal et Manchester City, qui disposent d’une belle avance, rien ne semble insurmontable pour MU : Newcastle impressionne, mais doit confirmer sur la durée, Tottenham ne cesse d’être irrégulier, Liverpool paye son retard à l’allumage en début de saison et Chelsea est embourbé dans le marasme. Aux Red Devils d’en profiter lors des trois prochaines journées (réception de Forest et Bournemouth ainsi qu’un déplacement à Wolverhampton) avant de passer un double test crucial contre Manchester City puis à Arsenal, les 14 et 22 janvier prochains. Manchester United dans le top 4 dans un mois ? Les paris sont ouverts.