Manchester United assomme City dans le derby

Le 189e derby de Manchester est tombé dans l'escarcelle de United ce samedi (2-1). Considérablement gêné par l'organisation mise en place par Erik ten Hag, le champion en titre n'a cadré qu'une seule fois en 90 minutes. Jack Grealish pensait sans doute que ce serait suffisant, mais Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont retourné la table en l'espace de quatre minutes. What a week-end, huh ?

Buts : Fernandes (78e) et Rashford (82e) pour les Red Devils // Grealish (60e) pour les Citizens

Il y a trois mois, Manchester United avait sombré à l’Etihad, torpillé par les triplés d’Erling Haaland et Phil Foden (6-3). Les Red Devils n’ont pas connu pareil naufrage ce samedi. Mieux que ça : ils ont enchaîné une douzième rencontre sans perdre à Old Trafford et ont renoué avec la victoire dans le derby, après trois défaites douloureuses. Crucial, à plus d’un titre.

Dans la nasse

Le plan d’Erik ten Hag a parfaitement fonctionné en première période. Mis au supplice au match aller, Tyrell Malacia a cette fois-ci donné le ton en remportant son duel avec Riyad Mahrez, qui était recherché par un centre de Bernardo Silva (4e). Pas aidé par un déchet inhabituel dans les transmissions, à l’image des passes droit en touche d’Ederson (17e), Rodri (18e) ou Akanji (33e), City a éprouvé les plus grandes difficultés à créer le déséquilibre. Fred a parfaitement joué son rôle en muselant Kevin De Bruyne (16e, 18e). Difficilement touché par ses coéquipiers (huit ballons en 45 minutes), Erling Haaland a vu son seul tir bloqué par Casemiro (24e).

Pris deux fois en position de hors-jeu, Phil Foden n’a pas connu plus de réussite, au grand dam de Pep Guardiola. Kyle Walker a au moins eu l’imagination de tenter de loin, et son tir flottant a flirté avec le montant (45e+1). À l’inverse, United s’est montré tranchant en contre. À la suite d’une perte de balle de Bernardo Silva, Christian Eriksen a trouvé Bruno Fernandes dans l’intervalle, mais le Portugais a trop croisé sa frappe (11e). Marcus Rashford ensuite a buté sur Akanji dans un angle fermé (34e), puis sur Ederson après avoir un peu trop poussé son ballon (37e).

Rashford Fiesta

Revenu avec Antony, mais sans Martial, MU s’est attaché à conserver la même discipline tactique. City a haussé le curseur, et Raphaël Varane a dû intervenir pour renvoyer les remises de Bernardo (53e) et Akanji (57e). Guardiola a néanmoins débloqué la situation en abattant la carte Jack Grealish. Trois minutes après son entrée à la place de Foden, l’ancien capitaine d’Aston Villa a placé une tête victorieuse sur un centre de Kevin De Bruyne (0-1, 60e). Son deuxième but de la saison. Mais Bruno Fernandes a égalisé à la suite d’un gros boulot de Wan-Bissaka, et le but a été validé à la stupeur générale des Skyblues, Marcus Rashford ayant clairement pesé sur l’action en étant nettement hors jeu (1-1, 78e).

Le but controversé de Bruno Fernandes pour l’égalisation de Manchester United ! Hors-jeu selon vous ? #MUNMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/2O2hmaaFyd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2023

Sonné, City a été définitivement assommé dans la foulée : une passe lumineuse de Fernandes, un centre d’Alejandro Garnacho, le plat du pied de Rashford, oublié par Akanji, et Old Trafford entrait pour de bon en éruption (2-1, 82e). Le huitième but de l’international anglais sur ses sept derniers matchs. Sur le banc, le champion du monde Julián Álvarez a désespérément attendu son tour, en vain… Battu pour la troisième fois en championnat, City reste à cinq points d’Arsenal, qui pourrait s’échapper dimanche. Impeccables depuis la reprise, les Red Devils s’emparent quant à eux de la troisième place et reviennent à un petit point de leur voisin. MU s’est peut-être trouvé un nouveau King. Hasard ou coïncidence, il s’appelle encore Erik.

Manchester United (4-3-1-2) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia (Martinez, 90e+3) – Fred, Casemiro (McTominay, 90e+3), Eriksen (Garnacho, 72e) – Fernandes – Rashford (Maguire, 90e+2), Martial (Antony, 46e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Walker, Akanji, Ake, Cancelo – Rodrigo, De Bruyne, Bernardo – Mahrez, Foden (Grealish, 57e), Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.