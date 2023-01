Maguire, l’autre Harry

Le tacle n’a pas fait de bruit, comme s’il était tout à fait normal ou logique. Les mots n’ont pas résonné, comme s’ils sonnaient comme une évidence. Pourtant, Rafael van der Vaart a lâché une phrase qui ressemblait à une petite bêtise au moment de commenter l’élimination de l’Allemagne dès la phase de poules. « L’Allemagne a un problème en défense, Niklas Süle n’est pas un joueur de classe mondiale : c’est le Harry Maguire allemand ! », a ainsi rigolé l’ancien milieu de terrain des Pays-Bas, se moquant de l’arrière central anglais. Peut-être sans s’en rendre compte, même si ce n’est pas la première fois qu’il s’en prend a sa victime. Reste que la critique n’avait pas franchement lieu d’être, le timing étant particulièrement mal choisi. Car depuis le début de la compétition, le joueur de Manchester United fait mieux que tenir son rang.

L’hommage de Stones

Habitué aux sarcasmes proférés à son encontre, parfois à raison, Harry Maguire s’en accommode désormais. Récemment, même le Parlement ghanéen s’est permis une vanne à son sujet. Sauf que celui qui s’en prend plein la tronche depuis sa signature à Manchester United en 2019 en l’échange d’une somme indécente, et qui n’est d’ailleurs plus un titulaire à part entière chez les Red Devils sous Erik ten Hag, semble avoir fait de ces railleries une force. Lors de ce Mondial, en tout cas. Parce que l’ex de Leicester City, sobre et silencieux, fait plutôt forte impression au Qatar. Aligné d’entrée en compagnie de John Stones lors des trois matchs de groupe et sûrement dans le onze de départ en huitièmes de finale face au Sénégal, le bientôt trentenaire (il quittera la vingtaine le 5 mars 2023) forme ainsi une solide charnière mancunienne avec son binôme malgré deux buts encaissés contre l’Iran (dont un où il n’était plus sur la pelouse, à la suite d’un remplacement).

« Dès le premier match, il a donné la meilleure des réponses et les trois rencontres qu’il a disputées ont été formidables. Peu importe avec qui nous jouons, il faut trouver une complémentarité et c’est ce que nous avons fait sur ces trois parties. Grâce à lui, nous continuons de nous bonifier, lui a d’ailleurs rendu hommage son partenaire, en conférence de presse. Jouer autant de temps avec quelqu’un en défendant les couleurs de l’Angleterre, vivre tant de moments avec lui en sachant ce qu’il a traversé dans son club et en connaissant la personne qu’il est… Traverser tout ça, et continuer à croire en lui… Je pense que ça en dit long sur lui. J’ai cru en lui, l’équipe a cru en lui et il y a eu beaucoup de bruit provenant de l’extérieur qu’il n’a pas écouté. Il a essayé de s’améliorer, encore et toujours. Il a débarqué dans ce tournoi, il l’a démarré en trombe, et c’est tout à son honneur. »

Maître dans les airs, précis sur terre

Les prestations convaincantes de Maguire, jusque-là excellent, se confirment jusque dans le détail des statistiques : imprenable dans les airs (record du nombre de duels aériens gagnés à chaque match, et 100% de réussite), le Britannique s’est également distingué par sa précision (89, 92 et 88% de passes réussies) et par sa disponibilité (81, 92 et 94 ballons touchés). Encore plus surprenant, le natif de Sheffield s’est offert quelques plaisirs offensifs (quatre frappes, deux dribbles) et comptabilise même une passe décisive (pour Bukayo Saka, face aux Iraniens). Des qualités subitement mises en avant au meilleur des moments, alors que la présence du principal intéressé dans la liste de Gareth Southgate n’était pas désirée par une partie des supporters des Three Lions. Inflexible, le sélectionneur avait justifié sa décision en se déclarant « certain » que le monsieur faisait partie des « meilleurs défenseurs centraux » à sa disposition. Quelques semaines auparavant, l’entraîneur avait déjà défendu son poulain face à la presse en insistant sur l’importance du vécu dans le groupe : « Il y aura débat, toujours… Mais je pense que dans ces moments-là, nous devons soutenir nos joueurs les plus expérimentés. À moins que nous ne soyons dans une situation où il est presque intenable, presque impossible de les choisir. » La cible préférée de Van der Vaart est en train de prouver qu’une telle situation n’existait pas, contrairement à ce que tout le monde pensait.