Lyon miraculé contre Nice

Loin du compte pendant 89 minutes, Lyon est parvenu à arracher un point qu'il n'espérait même plus face à Nice grâce à un penalty obtenu et transformé par Lacazette. Longtemps solide, Nice manque l'occasion d'enchaîner avant la trêve.

Buts : Lacazette (89e, SP) pour l’OL // Pepe (38e, SP) pour les Aiglons

Un anniversaire fêté en tribunes à grand renfort de tifos pour les 35 ans des Bad Gones, un Ballon d’or maison célébré en grande pompe à la pause : la soirée était festive au Groupama Stadium avant l’interruption liée à la Coupe du monde. Mais n’en déplaise à Karim Benzema, accueilli en véritable héros par son ancien public, l’OL version 2022 n’est plus vraiment prophète en son pays. Battus lors de leur dernière sortie, les Rhodaniens ont bien failli récidiver. D’un penalty généreux, Lacazette a ainsi répondu à celui inscrit par Pépé en fin de première période.

Joyeux anniversaire aux ?￰ンラヤ? ?￰ンラᄁ?￰ンラリ? ! ?￰゚ヤᄡ? pic.twitter.com/dFTOaJfDhp — Olympique lyonnais (@OL) November 11, 2022

Pepe n’abdique pas

Dans tout ce vacarme, Nice s’offre un premier frisson via Pépé, déjà remuant (4e), avant de laisser l’initiative à ses hôtes. Plus entreprenant, le bloc lyonnais maîtrise, mais peine à vraiment créer du danger, si ce n’est cette frappe de Toko Ekambi contrée (15e). Malgré la sortie sur blessure de Lemina, touché après un contact avec Tetê, les Aiglons se réveillent peu à peu. Pépé est hors jeu au moment de conclure (26e), avant que Diop ne se déchire sur un excellent décalage de Ramsey (29e). Une prise en main azuréenne finalement récompensée : Pépé, encore et toujours, est contré du bras dans la surface par Tagliafico. La VAR a tout vu, et même qu’Anthony Lopes n’avait plus de pied sur la ligne au moment de détourner le premier essai de l’Ivoirien, qui se fait finalement justice en deux temps (0-1, 38e). Frustré, le dernier rempart portugais se détend tout de même pour claquer la volée d’Atal (43e), et maintenir sa – triste – équipe à flot.

Lacazette, héros moderne

Le tour d’honneur de Karim Benzema à peine achevé, l’intensité monte d’un cran, et les espaces s’étirent, alors que les Gones essaient d’élever le curseur. Mais toujours aucune frayeur ne vient caresser l’échine de Kasper Schmeichel, bien tranquille. C’est même Pépé qui manque de plier l’affaire, mais voit sa frappe enroulée lécher l’extérieur du montant de Lopes (64e). Lyon y croit finalement sur un tir contré de Tagliafico, qui vient mourir sur le poteau de Schmeichel, pris à contre-pied (66e). Tout juste entré en jeu, Faivre s’offre le premier tir cadré des siens, sans faire trembler le portier danois (77e), encore vigilant sur la tête de Dembélé (86e). Et puis, alors que même le public rhodanien n’y croyait plus vraiment, Lacazette s’écroule en pleine surface après un léger contact avec Todibo, avant de faire exploser tout un stade (1-1, 89e). Personne ne gardera donc le sourire au moment de couper pour un mois et demi.

Lyon (4-4-2) : Lopes – Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico – Tetê (Faivre, 77e), Caqueret (Lepenant, 67e), T. Mendes, Aouar (Dembélé, 67e) – Toko Ekambi (Cherki, 77e), Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

OGC Nice (4-4-2) : Schmeichel – Atal, Todibo, Dante, Lotomba – Boudaoui, Ramsey, Lemina (Thuram, 22e), Diop (Barkley, 62e) – Pépé (Brahimi, 90e), Laborde. Entraîneur : Lucien Favre.