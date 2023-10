Louis Mickaël Sylla, la blague qui tourne au rêve saoudien

Entre deux vols, sur le siège arrière d’un taxi, Louis Mickaël Sylla se fait parfaitement à son nouveau costume de joueur professionnel. À 29 ans, le Français file vers l’aéroport afin de décoller de Riyad vers Djeddah. Sourire scotché aux lèvres, il ne cesse de profiter de sa vie saoudienne : « La vie ici est parfaite, c’est un endroit idéal. À part mon coiffeur, il n’y a rien qui me manque en France. » En deux mois, l’acclimatation a été si rapide que ce milieu droit anonyme de district vient de signer son premier contrat professionnel avec le club d’Al-Shabab, actuellement douzième de Saudi Pro League.

Recalé par la D1 maltaise

Mais comment un homme de presque 30 ans peut devenir footballeur professionnel sans aucune ligne significative sur son CV ? Grâce à beaucoup d’audace. Le 13 août dernier, au moment de poser ses valises à Riyad, le natif de Villeneuve-la-Garenne ne parle pourtant pas un seul mot d’arabe. Il veut tenter le pari saoudien au moment où les plus grands joueurs de la planète cèdent aux sirènes de ce championnat méconnu. « Je me suis dit que la vibe était là-bas. En plus, ils payent assez bien, donc c’est cool, rigole-t-il. Si je n’y arrivais pas en Arabie saoudite, j’étais sûr d’arrêter le foot. » En plus des stars internationales, voilà que la Saudi Pro League jetterait son dévolu sur des joueurs amateurs en quête de notoriété. Réputé évidemment moins bon qu’en Europe, le niveau du football saoudien interroge d’ailleurs à chaque vidéo que partage Louis Mickaël Sylla sur internet. Ses dribbles entre les plots ou les petits ponts mis à ses coéquipiers lors des entraînements font d’ailleurs souvent rire ses abonnés qui se demandent parfois s’il évolue réellement avec des joueurs de première division.

Avant de toucher son rêve du bout des doigts, le Français est passé par plusieurs années de disette sur les terrains des Hauts-de-Seine. Après avoir « loupé le train » d’un centre de formation, à cause d’un comportement pas vraiment compatible avec le sport de haut niveau selon son propre aveu, Louis Mickaël Sylla travaille le week-end aux stocks des Galeries Lafayette, s’investit dans le football freestyle la semaine et se fait un nom sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « LMS ». Avec ce compte, il n’hésite pas à envoyer des messages à tous les joueurs francophones de Saudi Pro League pour tenter de décrocher un essai. À coups de vidéos de jongles, il nourrit l’espoir d’encore percer dans le foot. Dans cette poursuite quasiment insensée, il était déjà parti sur un coup de tête à Malte il y a quelques années. Sans succès au moment de se faire une place au Sliema Wanderers FC, club de première division locale.

Parce que c’est son projet

Un goût amer se fait ressentir au moment d’évoquer ces longues années à vivoter, mais le sourire revient aussitôt en parlant de « son projet », celui de devenir footballeur professionnel… à 27 ans. Le jeune homme originaire du même quartier que Manu Koné (Borussia Mönchengladbach, ex-Toulouse) est effectivement bien loin de la lumière des projecteurs avant d’arriver en Arabie saoudite et ne peut compter que sur sa notoriété virtuelle. « Personne ne me croyait. Per-sonne ! Même pas ma mère. » Il faut dire qu’avant ce départ précipité, le Français n’a connu aucune expérience professionnelle. Son seul match sur une pelouse de Ligue 1 a été honoré du côté de Clermont avec le maillot du TikTok FC, club ne comptant dans ses rangs que des influenceurs. Mais lui y croit dur comme fer au moment de son départ vers le Royaume. Il s’habitue à la chaleur locale et fait le tour des centres d’entraînement des clubs du pays, d’Al-Nassr à Al-Hilal en passant par certains plus modestes en troisième division. Là-bas, il pose son CV et montre ses vidéos à qui veut bien les voir : « J’y suis allé au culot. C’est comme ça que j’ai pu rencontrer le président d’Al-Shabab en entretien individuel pour lui montrer mes vidéos. » Le courant passe rapidement entre les deux hommes, il est invité à effectuer plusieurs essais et lance ainsi pour de bon son projet.

Depuis, le voyage touristique se transforme en rêve pour Louis Mickaël Sylla. Ses yeux brillent au moment de parler de ses nouveaux coéquipiers, parmi lesquels Romain Saïss, Éver Banega et Yannick Ferreira-Carrasco. « Yannick est très impressionnant à l’entraînement, il est hyper facile et sait toujours quoi faire du ballon », savoure le milieu polyvalent qui alterne entre les séances avec les pros et celles chez les jeunes pour se mettre en jambes. « Chez les dirigeants, j’ai senti qu’on me prenait un peu de haut parce que je n’avais jamais été professionnel, mais ce n’est pas du tout le cas chez les joueurs. Tout le monde est super sympa avec moi, j’ai vite été intégré. Ils m’appellent “Camavinga” », raconte celui qui s’est lié d’amitié avec Fawaz Al-Sagour et Yannick Ferreira-Carrasco. Au contraire des internationaux marocain, argentin et belge, le Français n’a pas été présenté en grande pompe par le club. Pas de quoi lui faire perdre son sourire puisqu’on lui a annoncé que le saut dans le grand bain serait pour novembre. Sur Instagram et TikTok, il poste quotidiennement des nouvelles de son séjour saoudien et récolte souvent quelques médisances à propos de son niveau de jeu. « Ça fait mal au début, mais ça m’a nourri, j’ai voulu leur montrer mon vrai niveau. Si je n’avais pas été autant critiqué, je n’aurais pas persisté », se gargarise-t-il. Il attend désormais avec impatience ses premières minutes en Saudi Pro League pour « faire fermer des bouches ».

Quitte à parfois prendre la grosse tête comme au début de son séjour saoudien lorsqu’il annonce toucher 16 000 euros par mois. « J’ai parlé un peu trop vite, avoue celui qui n’avait alors signé aucun contrat. Je pensais que ça allait le faire bien plus rapidement, mais j’ai dû un peu batailler. » Aujourd’hui, il assure gagner « entre 16 000 et 19 000 euros par mois », mais reste beaucoup plus prudent que derrière son écran. À coups de photomontages aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, le néo-footballeur professionnel fait miroiter un parcours sans encombre, au point de comparer certaines de ses actions sur des terrains d’entraînement à celles de Lionel Messi ou Sadio Mané, rien que ça. « Quand les gens vont savoir qu’un amateur comme moi a réussi à décrocher un contrat professionnel en Arabie saoudite, je suis sûr que plein de jeunes Français me suivront », prédit-il. Ses quelques pointes d’arrogance affichées sur les réseaux sociaux prêtent à sourire, mais on rigolera moins dans trois ans quand Louis Mickaël Sylla soulèvera la Superligue.

