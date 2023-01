Lorient renverse Angers

Buts : Sima 10e pour le SCO // Sima CSC (79e) et Le Fée (87e) pour Lorient

Pas de bonnes résolutions, à Angers.

Longtemps devant au score, les Angevins ont craqué en fin de match, laissant Lorient relancer la machine et l’emporter (1-2). Ce résultat enfonce un peu plus le SCO dans le fond du classement, alors que les Merlus grimpent à la sixième place. Pourtant, les Scoïstes ont longtemps fait croire à une éclaircie. Sur un corner venu de la droite, Sima coupe au premier poteau pour ouvrir le score et son compteur de buts avec le SCO (1-0, 10e). Alors, Lorient se réveille, mais Cathline (26e) bute sur un Bernardoni en tenue de fête.

Laissant volontiers le ballon aux Merlus pour évoluer en contre, les Angevins croient faire le break grâce à Salama en seconde période (75e), mais Sima est en position de hors-jeu au départ. Et le malheur du joueur prêté par Brighton ne s’arrête pas là, puisque c’est lui qui trompe son propre gardien de la tête dans la foulée (1-1, 79e) pour permettre aux hommes de Le Bris de revenir dans la course. Bentaleb y va de son festival, mais sa grosse frappe du gauche vient s’écraser sur le poteau de Mannone. Et Lorient repart de l’avant : bien servi par Doucouré, Le Fée envoie un ballon puissant juste sous la barre pour faire le bonheur des siens en toute fin de match (1-2, 87e). Lorient peut exulter, Angers continue de cauchemarder.