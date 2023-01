L’Inter fait tomber Naples

Battu par une Inter plus solide et saillante que lui, le SSC Napoli n'est plus la dernière équipe invaincue dans les cinq grands championnats européens. La faute à un coup de casque d'Edin Džeko qui relance définitivement le suspense en haut pour une seconde partie de saison qui s'annonce exaltante.

But : Džeko (56e) pour l’Inter

Au terme d’un marathon de Serie A qui a débuté à 12h30 par une victoire de son dauphin, l’AC Milan, à Salerne (1-2), le leader napolitain est tombé sur la pelouse du requin intériste pour la première fois de la saison. Pour la première fois même depuis le 24 avril 2022 en Serie A, et une défaite à Empoli (3-2) la saison dernière, qui avait ensuite amorcé une impressionnante série de dix-neuf matchs de championnat sans défaite. Mais cette fois, la magie n’a pas opéré, et Naples a chuté face à plus fort et réaliste que lui.

Ballon à Naples, occasions pour l’Inter

Dans un San Siro bruyant et prêt à lancer 2023 avec panache, le plan ne met pas longtemps à se dévoiler : ballon pour le Napoli, transitions rapides pour l’Inter. Avec un duo Lukaku-Džeko inédit au coup d’envoi – et donc sans le « Robin » du Belge, le champion du monde Lautaro Martinez relégué sur le banc -, ce sont les Nerazzurri qui font perler les dos de leurs homologues du Sud. Lukaku, justement, est dans tous les coups : c’est lui qui centre vers Federico Dimarco, qui voit sa tentative trouver la barre d’Alex Meret au bout de quatre minutes de jeu, lui encore qui est à l’origine d’un joli jeu à trois avec Džeko qui remise pour Darmian qui ne cadre pas, lui toujours qui frappe au-dessus avant la pause à la suite d’un service de Nicolò Barella.

Pendant ce temps-là, les Partenopei travaillent et font courir les locaux qui n’attendent que ça. Sans parvenir à créer beaucoup de danger. Kvaratskhelia est muselé, et la plus grosse situation arrive avant la pause sur un centre de Giovanni Di Lorenzo coupé par Zambo Anguissa qui ne cadre pas. C’est peu, trop peu pour le leader de Serie A.

L’Inter vainqueur par Dze-KO

Le deuxième tour de table débute, et quand 22h sonne, l’Inter sait que le moment de frapper fort est arrivé. Dimarco déborde côté gauche, délivre un centre limpide pour Edin Džeko qui fusille du crâne Meret après s’être débarrassé du marquage de Di Lorenzo (1-0, 56e). Une réalisation qui va définitivement acter la supériorité intériste d’un soir, les hommes d’Inzaghi se montrant toujours plus sereins derrière. La fin de match voit les cartons jaunes et les changements pleuvoir, Çalhanoğlu expédier de façon scandaleuse un coup franc en tribunes à cinq minutes du terme et le Napoli galérer à entrevoir le bout des gants d’André Onana.

Du coup, Luciano Spalletti lance Giovanni Simeone et tente le tout pour le tout dans ce money time. Mais c’est un autre entrant, en l’occurrence Giacomo Raspadori, qui oblige Onana à l’exploit à l’orée du temps additionnel. Le sifflet retentit, le tableau d’affichage ne bougera pas : Naples tombe pour la première fois de la saison, ne compte plus donc que cinq points d’avance sur Milan, tandis que l’Inter revient à huit points du leader. Dans neuf jours, après un déplacement à la Samp, le Napoli retournera bien au Nord pour y défier la Juve dans son antre. On a déjà hâte.

Inter (3-5-2) : Onana – Škriniar, Acerbi, Bastoni – Darmian (Dumfries, 76e), Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Gagliardini, 83e), Dimarco (Gosens, 64e) – Džeko (Correa, 75e), Lukaku (Lautaro Martínez, 64e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera – Anguissa (Ndombele, 76e), Lobotka (Simeone, 85e), Zieliński (Raspadori, 65e) – Politano (Lozano, 65e), Osimhen, Kvaratskhelia (Elmas, 76e). Entraîneur : Luciano Spalletti.