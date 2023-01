Ligue Europa : la Juventus pour Nantes, Monaco et Rennes face à Leverkusen et au Shakhtar

Une belle perspective et le souvenir de la demi-finale de Ligue des champions 1995-1996 pour les deux seuls matchs entre les deux équipes dans leur histoire. Une autre époque et une des rencontres les plus marquantes du FCN. Après avoir perdu à l’aller (2-0), les Nantais avaient été héroïques au retour à la maison, en recollant deux fois au score par Éric Decroix et Japhet N’Doram, avant que Franck Renou n’offre une victoire de prestige à la bande de Jean-Claude Suaudeau. « Pour se qualifier, il fallait quand même marquer deux buts et il restait très peu de temps. De toute façon, sur les deux matchs, la Juve était au-dessus, rembobinait Le Dizet pour So Foot. Mais l’équipe était très fière d’avoir mené la vie dure et d’avoir battu cette équipe. Ce n’était pas véritablement un triomphe ni un exploit, mais une satisfaction. » Aux copains de Nicolas Pallois d’écrire leur histoire.

Les bons plans déplacement pour les supporters nantais : Pour la planète et votre portefeuille, privilégiez une aventure en train plutôt qu’en avion. Un petit détour par Paris, et vous pourrez ainsi monter dans un wagon pour Turin en gare de Lyon le mercredi à 14h45 pour une arrivée prévue à 20h22 et un retour programmé le vendredi à 17h38. Tout ça pour une somme de 94 euros, à moins que vous ne décidiez de prolonger le plaisir pendant le week-end.