Les Thoniers de Concarneau à la conquête du grand large

Il n’y a pas que Rennes ou Lorient qui portent fièrement l’étendard du football breton durant cette première partie de saison. Un peu plus à l’ouest, Concarneau marche dans les pas de ses voisins, occupant même la place de leader du National à quasi mi-championnat*. Une progression logique, après avoir terminé les deux derniers exercices aux cinquième et quatrième rangs, direz-vous. « On s’attendait à souffrir, balaie Stéphane Le Mignan, l’entraîneur concarnois. On aurait pu accuser le coup de la fin de saison dernière où nous terminons au pied du podium, après avoir pourtant longtemps été dessus. Et puis on s’est fait piller par d’autres équipes à l’intersaison, comme d’habitude. C’est le jeu quand on fonctionne bien et qu’on est un « petit budget ». »

C’est la colonne vertébrale de l’équipe qui s’en est allée cet été, du portier Viot (Orléans), au central Gomis (Guingamp) ou encore le milieu Boubaya (Le Mans) et le meilleur joueur du dernier championnat, El-Khoumisti, vingt pions en 2021-2022 et finalement revenu dans son port d’attache début décembre après un passage au Mans. Ajoutez à cela une réforme du championnat qui condamne à la descente six des dix-huit équipes, et le cap fixé est clair : « On est d’abord concentrés sur un objectif de maintien. Et on n’est pas fous : on est premiers, mais ça ne va pas rester ainsi. On sait que les grosses armadas vont mettre leur patte sur le championnat, on n’est pas des rêveurs. » Ces grosses armadas, ce sont ces équipes au budget trois ou quatre fois supérieur aux deux « petits » millions d’euros concarnois : Nancy, Châteauroux, Orléans, le Red Star ou encore Versailles.

Filet Le Mignan, sauce Gourcuff

Pour contrecarrer cela, le chef d’orchestre a une ligne directrice : « Le jeu. Il appartient à tout le monde, pas uniquement aux équipes qui ont six, voire huit millions d’euros. Il faut regarder ces équipes droit dans les yeux et ne pas avoir peur de faire du jeu. Parfois, il y a de très belles surprises. » Et ça tombe bien, son capitaine Guillaume Jannez a le même état d’esprit : « Sur le terrain, on ne pense pas aux écarts de budget. On respecte tout le monde, mais on ne craint personne ». Au club depuis seize ans et capitaine de l’équipe première depuis quatorze, le défenseur central a pris part aux cinq premières saisons en National et sait de quoi il parle. « C’est le championnat de l’humilité. Ce n’est pas parce qu’on a un nom, des qualités ou qu’on a joué au-dessus qu’on est meilleurs, insiste-il. Il faut se mettre dans la tête que le National c’est physique, c’est rugueux et qu’il n’y a pas d’espaces. »

En écoutant Jannez, on imaginerait presque des matchs de district où les tacles au genou sur des pelouses en mauvais état s’enchaînent. Mais à Guy-Piriou, rien de cela les vendredis (ou lundis) soir de match. Les Thoniers ont, depuis l’arrivée de Le Mignan en 2020, pris l’habitude de déployer un jeu léché, basé sur la possession de balle et résolument offensif. « Ce sont des choses très simples, explique celui qui avait amené Vannes en finale de Coupe de la Ligue face à Bordeaux (0-4) en 2009. Tout ce qui est exploits individuels, ce n’est pas trop notre truc. L’idée est d’avoir l’esprit collectif dans ce que l’on fait. Parfois ça ne marche pas. Mais dans l’ensemble, on met de la cohérence dans la récupération et dans le jeu offensif. » Des principes tactiques qu’il a hérités de Christian Gourcuff. « Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraîneurs français de ces dernières décennies, il m’a toujours inspiré, car ses équipes jouaient bien et prenaient des points. Puis j’ai eu la chance d’être son adjoint à Al-Gharafa(Qatar)durant deux saisons, ça m’a encore rapproché de son travail. Cela dit, chacun a sa personnalité et son vécu, ce serait une grave erreur de faire du copier-coller. »

L’état d’esprit : l’autre hameçon

Si les Thoniers développent ainsi une réelle force collective, ils peuvent aussi compter sur des facteurs X. Avec huit caramels, Amine Boutrah marche dans les pas de Fahd El Khoumisti et a décroché les trophées de meilleur joueur du championnat au mois d’août et d’octobre, comme son prédécesseur. « Ils ont compris que sans le collectif fort, ils ne seront rien, pose Jannez. Amine ne reste pas à faire le fainéant devant. Il défend, décroche, harcèle, presse, joue à droite ou à gauche. » Des atouts que Stéphane Le Mignan a été dénicher lui-même, le club ne possédant pas de cellule de recrutement : « On doit prendre des joueurs qui n’ont pas ou peu joué, des remplaçants de National, de Ligue 2 ou bien de réserve pro. Ça prend évidemment beaucoup de temps et d’énergie, mais il le faut pour lutter avec les grosses équipes. » Condamné à recruter malin, « il s’est très peu trompé », valide son capitaine. À l’image de la venue en prêt de Gaoussou Traoré, le milieu de terrain de 22 ans venu d’Amiens qui rayonne dans l’entrejeu.

Traoré, comme les sept autres recrues de l’intersaison, a eu droit au traditionnel speech du coach réservé aux nouveaux venus. « Certains viennent de clubs professionnels ou d’autres clubs structurés de National. Il faut qu’ils sachent où ils mettent les pieds, qu’ils sachent ce que les gens veulent ici aussi en matière d’état d’esprit », appuie le technicien. « C’est un club particulier, abonde Guillaume Jannez. C’est familial, il y a un nombre de bénévoles très important. Il faut être très respectueux de l’ensemble du club et des valeurs qu’il véhicule au travers de l’équipe première, car on en est la vitrine. » Lui en est sûrement le plus bel étendard, en tant que Concarnois pur beurre. « Je suis un des derniers à être né à Concarneau puisque la maternité a fermé en 1989, l’année de ma naissance. J’y suis né et j’y joue, c’est une grande fierté pour moi », témoigne le joueur de 33 ans qui se rappelle les montées de CFA 2 au National. Les adversaires se demandaient comment on faisait : on n’était pas forcément les meilleurs, mais vu qu’on était potes, on compensait nos manques par de la générosité et de l’envie. Aujourd’hui, on a bien progressé tactiquement, mais en gardant ces valeurs. »

Dans son rétro, il peut apercevoir un quart de finale de Coupe de France face à Guingamp (1-2) en 2015 et un 32e face à Lyon en 2009 (0-6). « Mais entre remplir le Roudourou et le Moustoir, j’ai préféré remplir Guy-Piriou », assure Jannez. Ce qu’il fait désormais en championnat où il n’est plus rare de voir la barre des 4000 spectateurs être dépassée les soirs de match. « C’est grâce au staff et aux joueurs qui sont tous sympas, clame Carole, fidèle supportrice depuis 40 ans et qui prend place dans le « Kop allemand » . On peut les aborder quand on les croise en ville, ils ne vont pas tourner la tête. Et puis les jours de match, ils viennent toujours faire le clapping devant nous. Ils ne rentrent jamais la tête basse, ils nous apprécient et nous le font ressentir. » Stéphane Le Mignan tient à maintenir cette osmose avec les supporters : « On veut donner au public l’envie de revenir, et pour cela on s’associe à la culture du football breton en pratiquant le beau jeu. » Il ne reste plus à Concarneau qu’à rejoindre ses voisins dans le monde professionnel pour adhérer parfaitement au football breton.