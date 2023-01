Les Pays-Bas ont trouvé leur gardien, garanti Noppert et profit

Il y a un mois, Andries Noppert se baladait au milieu des biquettes avec la poussette de son fils et n'avait encore jamais joué au niveau international. Il y a trois semaines, le géant apprenait devant sa télévision qu'il irait au Qatar avec sa sélection. Aujourd'hui, il s'apprête à défendre le but des Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dans ce qui sera seulement son 55e match professionnel. À défaut d'avoir la quantité, Noppert se rattrape avec la qualité.

Il y a encore un an, le nom de Noppert évoquait certainement davantage un joueur de fléchettes professionnel, Danny, qu’un gardien de but. Andries Noppert s’est cependant fait un prénom cette année dans la cage des Go Ahead Eagles et de Heerenveen. Avant de s’incruster, à la surprise générale, dans celle des Pays-Bas. Le plus grand joueur de la Coupe du monde (2,03m) a répondu présent dès son baptême du feu face au Sénégal, et les Oranje peuvent se targuer d’aborder la phase à élimination directe en n’ayant pris qu’un seul but. Contre les Lions, le portier de 28 ans s’est même permis d’initier l’action conclue par Davy Klaassen en envoyant une magnifique ouverture du pied gauche sur la tête de Teun Koopmeiners. « J’ai du mal à en croire mes yeux. Parfois, je me demande si tout est vrai », glissait-il il y a quelques jours. Le choix de Louis van Gaal avait tout d’un pari. Ce n’était pas acquis, mais il est en passe d’être réussi.

Pasta, mafia et tabac

À 23 ans, le garçon ne compte que sept apparitions avec l’équipe première du NAC Breda, où Jelle ten Rouwelaar, Jorn Brondeel, Nigel Bertrams et Mark Birighitti le barrent tour à tour. Alors il tente sa chance à l’étranger, du côté de Foggia, en Serie B. Il y perd son Audi A6, volée par la mafia, et certainement du temps, puisqu’il ne dispute que huit matchs en un an et demi. « L’entraîneur était très particulier, se souvient Mathieu Duhamel. C’était compliqué d’être titulaire dans son équipe quand on n’était pas italien… Mais sincèrement, il n’y avait pas photo entre nos deux gardiens de but. Il était largement au-dessus. Je me rappelle très bien le premier entraînement. On s’est dit : « Mais c’est qui, lui ? » Un truc de fou. Personne n’arrivait à marquer ! »

Impressionnant à l’entraînement, « Il Grattacielo » ne joue pas pour autant. Noppert rentre au pays et rejoint Dordrecht… mais se blesse sérieusement au genou au bout de deux matchs. Fin de saison, dès le mois de septembre. Le Frison se retrouve même sans contrat, sa famille lui glissant alors qu’il vaudrait peut-être mieux abandonner le ballon rond. Mais le gardien persiste, s’implique à fond dans sa rééducation et revoit une hygiène de vie pas vraiment optimale. « En Italie, il mangeait des pâtes tous les jours. Maintenant, il n’en mange qu’une fois par mois », confiait son frère. « Il fumait comme un pompier, ajoutait le coach des gardiens de Foggia, Nicolas Dibontono. Je me souviens qu’une fois, il a allumé une cigarette dans sa chambre d’hôtel la nuit à Palerme. Ça a déclenché l’alarme incendie. » Comme le football, Noppert a changé.

« Sincèrement, un monstre ! »

Il a surtout trouvé ce qui lui avait jusqu’ici manqué : de la continuité. En disputant 35 matchs au cours des onze derniers mois, le portier a plus joué depuis janvier que pendant les sept années qui ont précédé (19 rencontres). « En fait, ma carrière n’a vraiment commencé que la saison dernière », expliquait-il à AD. Au printemps, les supporters de Go Ahead plaidaient déjà pour lui en chantant « Andries in Oranje » au stade De Adelaarshorst. Auteur d’une performance XXL en août face au Feyenoord (11 arrêts), Noppert a réalisé six clean sheets en quatorze matchs de championnat cette saison. Dans son sillage, Heerenveen présente la deuxième défense la plus solide d’Eredivisie avec 13 buts encaissés, derrière Twente (5 buts). Cette forme convaincra Louis van Gaal de le choisir au détriment de Jasper Cillessen dans la liste, et aux dépens de Remko Pasveer et Justin Bijlow dans la cage.

« Je suis resté six mois avec lui, et je n’ai jamais vu un gardien aussi fort, appuie Mathieu Duhamel.Sincèrement, un monstre ! Il sortait des frappes, je ne sais même pas comment il faisait. Il est d’une souplesse hallucinante, comme un gardien de hand. » Le résultat de nombreuses années à pratiquer la gymnastique, bien utiles quand il a fallu se coucher à la vitesse de l’éclair pour aller chercher les frappes de Boulaye Dia, Pape Gueye et Pervis Estupiñán. « À un moment donné, j’ai dû choisir : me lancer dans le football ou passer à un niveau supérieur dans le monde de la gym. Avec ma taille, ils auraient dû relever les anneaux et la barre horizontale ! Avec le recul, je pense que le choix était bon. » Noppert est justement parmi les portiers les plus performants du Mondial par rapport à la qualité des tirs qu’il a subis.

4.3 – Wojciech Szczęsny est le gardien qui a « évité » le plus de buts dans cette Coupe du monde, n’encaissant que 2 réalisations pour 6.3 Expected Goals cadrés subis, soit un différentiel de 4.3. +4.3 – Szczęsny+2.0 – Al Owais+1.9 – Noppert+1.4 – Gonda+1.4 – DahmenInspiré. pic.twitter.com/GOEIStprBa — OptaJean (@OptaJean) December 1, 2022

« J’ai des nouvelles de temps en temps via Facebook. Je lui avais dit il y a deux ans que ce serait un plaisir pour moi de m’occuper de lui, sourit Duhamel, désormais mandataire sportif. Je lui avais même dit : « Si tu veux venir en France, j’essayerai de te faire venir. » Ce mec peut jouer en Angleterre tous les jours, et dans des gros clubs. J’aurais aimé travailler avec lui parce que je connaissais son potentiel et qu’on s’entendait très bien. » Le bonhomme fait tout autant l’unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers, marqués par sa sérénité. « Je ne sais pas si vous connaissez un peu Noppert ? Ce garçon est tellement tranquille. On ne peut pas être plus imperturbable », lâchait Virgil van Dijk. « Quand on voit ma carrière, pour moi, le rêve s’était déjà envolé. Mais il s’est réalisé, confiait l’intéressé au Guardian. C’est quelque chose en quoi les enfants doivent croire aussi. Tout est toujours possible. » Frison garanti.