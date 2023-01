Les Pays-Bas font plier les USA

Buts : Depay (10e), Blind (45e+1) et Dumfries (81e) pour les Oranje // Wright (76e) pour les USA

Sans être flamboyants, au Khalifa International Stadium de Doha, les Pays-Bas ont une nouvelle fois su se montrer sérieux et réalistes pour maîtriser les États-Unis dans le premier huitième de finale de cette Coupe du monde 2022 (3-1).

La maîtrise orange

Et comme souvent, les Américains n’ont pas traîné pour se montrer dangereux. Parti entre Jurrien Timber et Virgil van Dijk, Christian Pulisic s’est en effet offert un premier gros face-à-face avec Andries Noppert, remporté par le portier (2e). Une piqûre de rappel pour des Néerlandais sereins et récompensés dans la foulée. Lancé dans la profondeur couloir droit, au terme d’une belle action collective, Denzel Dumfries a appliqué une remise en retrait idéale pour Memphis Depay, oublié au point de penalty et venu conclure l’offrande d’un plat du pied dans le petit filet de Matt Turner (1-0, 10e). Une ouverture du score dans le rythme d’un match à la faveur des USA, incapables de se montrer dangereux néanmoins, si ce n’est sur une volée lointaine de Timothy Weah, boxée par Andries Noppert (43e). Des initiatives que ne manquent pas les Oranje, au moment de doubler la mise sur l’exacte copie de leur ouverture du score, cette fois par Daley Blind (2-0, 45e+1).

Un faible sursaut américain

Bousculé, le onze de Gregg Berhalter s’est remis à subir après la pause, voyant Turner s’interposer à deux reprises : d’abord pour détourner un tacle manqué de Walker Zimmermann (51e), puis d’une claquette devant l’enroulé lointain de Depay (61e). Deux belles situations, avant le trou d’air. Sur une mauvaise relance, Depay – impliqué dans tous les sens – a effectivement permis à Haji Wright d’éliminer Noppert, mais de buter sur Dumfries (75e), et avec le corner suivant, de réduire la marque d’une déviation involontaire de l’extérieur du droit (2-1, 76e). L’euphorie ne durera en réalité que dix minutes pour les Yanks, de nouveau punis de leurs errements par l’infatigable Dumfries, auteur d’une volée précise pour le break (3-1, 81e). Les Pays-Bas retrouvent le top 8 mondial, les États-Unis peuvent désormais préparer 2026.

Pays-Bas (3-4-1-2) : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké (De Ligt, 90e+3) – Dumfries, De Roon (Koopmeiners, 46e), Frenkie de Jong, Blind – Klaassen (Bergwijn, 46e) – Gakpo (Weghorst, 90e+3), Depay (Simons, 83e). Sélectionneur : Louis van Gaal.