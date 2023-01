Eleven All Stars

France-Espagne (2-0)

Les notes du match Eleven All Stars

Par Jérémie Baron, à Jean-Bouin Samedi 19 Novembre 2022

Le match d'une équipe de France à ne pas manquer ce samedi soir n'était pas celui des Espoirs contre la Norvège, mais le Eleven All Stars qui a vu s'opposer, au stade Jean-Bouin à Paris, la crème du Twitch game français et espagnol. Les Bleus ont surclassé la Roja (2-0) dans une ambiance folle, et avaient bien mérité un bulletin de notes tout beau. Et même ceux qui ont assuré l'avant-match ont le droit à leur appréciation.