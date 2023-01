Mondial 2022

Quarts

Pays-Bas-Argentine (2-2, TAB 3-4)

Les notes des Pays-Bas contre l’Argentine

Par Florian Porta Vendredi 09 Décembre 2022

Malgré une partie cauchemardesque de Dumfries, les Néerlandais s'en sont remis à Berghuis et surtout à l'immense Weghorst pour emmener, in extremis, les Argentins aux tirs au but. Une séance que Noppert a vécue comme un spectateur et où Van Dijk s'est manqué, précipitant la chute des siens.