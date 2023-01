Mondial 2022

8es

Maroc-Espagne (0-0, 3-0 TAB)

Les notes de Maroc-Espagne

Par Mathieu Rollinger, à l'Education City Stadium Mardi 06 Décembre 2022

Emmenés par leurs hommes forts Bounou, Saïss, Amrabat et Boufal, les Marocains ont donné une leçon de résistance pour emmener l'équipe de handball de l'Espagne jusqu'aux tirs au but. Et c'est le gardien de Séville qui a éliminé son pays d'adoption, stoppant les essais de Sarabia, Soler et Busquets.