Ligue 1

J17

Lens-PSG (3-1)

Les notes de Lens-PSG

Par Léo Tourbe Dimanche 1er Janvier

Plus justes, plus réalistes, et mieux organisés, les Lensois, portés par Loïs Openda et Seko Fofana, ont fait chuter le PSG. La charnière centrale parisienne a précipité le premier revers de la saison francilienne.