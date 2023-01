Mondial 2022

Quarts

Angleterre-France (1-2)

Les notes de l’Angleterre face à la France

Par Maxime Renaudet Samedi 10 Décembre 2022

Beaucoup plus tranchants au retour des vestiaires, au point d'égaliser sur penalty grâce à Harry Kane, les Three Lions se sont fait avoir par un coup de casque d'Olivier Giroud, au moment où ils semblaient prendre le dessus sur les Bleus, avant que Kane n'envoie un second penalty dans le ciel. Cruel, même si les Anglais ont alterné le chaud et le froid.