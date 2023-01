Ligue 1

J16

Les notes de la 16e journée de Ligue 1

Par Florian Manceau Vendredi 30 Décembre 2022

Des expulsions, des simulations, des penaltys de patron : il s'est passé bien des choses cette semaine, lors de la seizième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.