Les Bleus remportent la bataille d’Angleterre et verront la demi-finale

Largement dominée dans le jeu, souvent poussée à la faute, bien aidée par l'arbitre et un penalty vendangé par Harry Kane, l'équipe de France sort vivante de son duel à l'épée avec l'Angleterre. Et si Kylian Mbappé a été tenu en laisse tout du long, c'est Olivier Giroud qui a donné le coup de croc victorieux.

Buts : Kane (54e) pour les Three Lions // Tchouaméni (17e) et Giroud (78e) pour les Bleus

La carte de la dernière chance était au bout du pied de Marcus Rashford. Le Mancunien sait qu’il a déjà mis ce coup franc, que lui a offert Kingsley Coman dans les dernières secondes de ce quart de finale tendu. Ce ballon ne sera pas un As, mais un 1 qui termine dans le petit filet d’Hugo Lloris. Voilà l’Angleterre boutée hors de ce Mondial, la France peut continuer son chemin. Pourtant, à cet étrange carrefour, échanger les positions n’aurait pas été injuste pour autant, tant les Bleus ont souffert face aux accélérations de Saka, au matraquage en règle de Maguire sur chaque phase arrêtée et au plan défensif mis en place par Gareth Southgate. Pourtant, les champions du monde ont aussi cette étoile au-dessus de leur tête, cette bonne fortune qui les suit et qui continue de les accompagner. C’est ainsi que, depuis le point de penalty, Harry Kane a choisi d’envoyer les espoirs anglais dans les tribunes et Olivier Giroud une tête inespérée au fond des filets pour permettre aux gars de Deschamps de rêver encore un peu plus longtemps.

Entre les pinces de Harry

Angleterre. France. Ces deux équipes portent dans le dos la pancarte de favoris depuis l’ouverture du Mondial, sans avoir eu encore l’occasion de montrer ce qu’elles avaient vraiment dans le larfeuille. La faute à un tableau favorable et une entame de tournoi maîtrisée. C’est donc en quarts à Al-Bayt, sur un match à la vie à la mort au milieu du désert, que leur valeur réelle sera jugée. Conscients de cette fatalité, les 22 acteurs cachent leur jeu et il faut attendre deux passes axiales audacieuses d’Aurélien Tchouaméni pour voir les Three Lions sortir du bois. Les Bleus, eux, sortent progressivement de leur coquille à mesure qu’Antoine Griezmann ouvre des portes et que Kylian Mbappé saisit les failles du plan antipersonnel, bien qu’il soit toujours escorté par Walker. Et c’est quand l’arrière supersonique lâche son marquage que le Parisien peut laisser parler la poudre : un appui sur Upamecano, un renversement sur l’autre versant, où Ousmane Dembélé et Griezmann mettent Tchouaméni face à la cible. D’une frappe pogbesque des 26 mètres, mesurée à 108 km/h, le Madrilène trouve Pickford sur sa droite (0-1, 17e). Voilà le premier pli assuré.

Cependant, les Anglais ne se couchent pas de sitôt et testent le « capes leader » Hugo Lloris. Luke Shaw attrape la niche sur coup franc, puis Harry Kane surenchérit face à son capitaine de club. L’attaquant de Tottenham fait d’abord sauter Dayot Upamecano, avant de trouver sur son passage le gardien français, sorti dans un timing parfait, pense ensuite pouvoir remettre ça quelques secondes plus tard, mais est accroché par son vis-à-vis sans qu’aucune faute ne lui soit accordée, puis déclenche une lourde frappe excentrée sur laquelle le Niçois se détend bien. Les champions du monde ne sont pas tirés d’affaire, tremblent sur les coups de pied arrêtés anglais, mais arrivent à respirer, notamment grâce à l’activité d’Antoine Griezmann, présent au four et au moulin. Après la pause, l’équilibre reste le même : Jude Bellingham montre qu’il a très bien encaissé le tampon de Dembélé en catapultant une chiche du gauche que Lloris doit repousser, Jordan Henderson se chauffe de loin et c’est tout le bloc bleu qui doit redescendre face aux dribbles perçants de Bukayo Saka. Le Gunner finit par faire craquer l’édifice quand Tchouaméni lui attrape la cheville dans la surface : penalty, Kane n’a pas besoin de forcer pour éliminer Lloris (1-1, 54e). Les cartes sont sur la table.

Le speaker n’a pas fini d’annoncer l’égalisation que Rabiot se retrouve déjà en position de frappe, après une déviation de Giroud. Dans la foulée, Kylian Mbappé déborde, mais son centre surprend Dembélé qui ne s’attendait pas à hériter du ballon. Et pendant que Saka continue de faire danser le côté gauche français, Harry Maguire envoie une grosse tête mourir sur la base du poteau. Tout est crispé, Upamecano pouvant une nouvelle fois être sanctionné d’une faute dans la surface, ici sur Bellingham. Le moment choisi par Olivier Giroud pour débouler. Frustré par une belle horizontale de Jordan Pickford sur l’action précédente, l’Isérois prend cette fois le dessus sur Maguire et peut couper le bon centre d’Antoine Griezmann (1-2, 78e), qui signe là sa deuxième passe décisive de la soirée et devient le meilleur Français de l’histoire dans cet exercice. Enfin de l’air ? Theo Hernandez préfère l’apnée. Sur un long ballon, le Milanais percute Mason Mount dans la surface et offre l’occasion à l’Angleterre de reprendre sa route. Rebelote pour Kane ? Cette fois, Lloris ne peut retenir un large sourire quand il voit la tentative passer au-dessus de sa transversale. Les Bleus sont en demi-finales et savent qu’une autre bataille les attend mercredi, contre la belle surprise marocaine.

Angleterre (4-3-3) : Pickford – Walker, Stones (Grealish, 90e+7, Maguire, Shaw – Henderson (Mount, 79e), Rice, Bellingham – Saka (Sterling, 79e), Kane, Foden (Rashford, 85e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

France (4-2-3-1) : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé (Coman, 79e, Griezmann, Mbappé – Giroud. Sélectionneur : Didier Deschamps.