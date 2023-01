Les Bleus déchaussent la Pologne et filent en quarts

Avec un Kylian Mbappé omniprésent et un Olivier Giroud record, les Bleus ont écarté de leur chemin la Pologne. Le tout sur un score bien plus large que l'impression ne laissera.

Buts : Giroud (44e) et Mbappé (75e et 90e) pour les Bleus // Lewandowski (90e+8)

Depuis le début, il était la solution. Ou du moins l’assurance de prospérer. Depuis la première minute, c’est lui que des Français en manque d’inspiration ont toujours cherché à trouver. Non, on ne parle pas du pétrole, mais bien de Kylian Mbappé. Aussi brillant dans son manque d’implication défensive que décisif dans son activité offensive, au risque de souffler le froid et le chaud, le Parisien a logiquement attendu la 75e minute, profitant des courses de Dembélé et l’appel de Giroud pour repiquer, décocher une frappe dans la lucarne, pour asseoir la qualification de l’équipe de France en quarts de finale. Avant ça, il avait déjà servi son nouveau pote Giroud sur l’ouverture du score. Après ça, il terminera en pointe pour en remettre une dernière couche, avec un second coup de pompe dans l’autre lucarne. Lewandowski, buteur sur un penalty en toute fin de rencontre, et ses gars n’y pourront rien : cette équipe de France tourne plus que jamais autour d’un homme, aussi solaire qu’ombrageux.

Lloris sauve, Giroud punit

Czesław Michniewicz a mis ses beaux souliers. S’il sait que sa Pologne est déjà vernie d’être sortie de son groupe à la faveur du fair-play, le sélectionneur national sait aussi que son équipe en a sous la semelle pour embêter les tenants du titre dans leur rêve de doublé. Côté talon : deux lignes bien compactes, ne laissant aux Bleus que les couloirs à utiliser et dans lesquels se sont engouffrés Kylian Mbappé (flashé à 35km/h, embarqué dans plusieurs séries de dribble sans trouver la faille) et Ousmane Dembélé (devant souvent repiquer sur son pied gauche ou voyant son centre au cordeau être bafouillé par Giroud), mais pas plus. Côté pointe : un pressing bien mieux coordonné que celui de son adversaire, puis l’utilisation de la plateforme Krychowiak pour manœuvrer.

Avec ce faux rythme, les Aigles blancs sont presque dans leurs chaussons. Le souci, c’est que personne n’a jamais été très précis avec des pantoufles aux pieds, et les approximations techniques les ont empêchés de punir les hommes de Deschamps. Ces derniers ont longuement tâtonné, laissant Aurélien Tchouaméni démêler ce sac de nœuds, alors que Lloris, Varane et surtout Jules Koundé trébuchaient sur chaque relance. Les ampoules de détresse se sont allumées au moment des sauvetages miraculeux du capitaine et du vice-capitaine face à des frappes à bout portant de Zieliński et Kaminsky (38e). Le moment choisi par Olivier Giroud pour sortir de sa boîte : sur un bon service dans l’espace de Mbappé, le Milanais se déplace à merveille et croise sa frappe pour enlever une belle épine du pied aux siens (1-0, 44e). Voilà ce fameux pion qui lui permet de chausser du 52, une pointure de plus que Thierry Henry.

Kylian voit double

La sortie hasardeuse de Lloris juste avant la pause, tout comme la mine de Cash que personne n’a voulu retirer font office de post-it : les Bleus ne sont pas à l’abri, et cette Pologne n’est pas si inoffensive qu’il n’y paraît. Et s’il manque quelques cheveux à Raphaël Varane pour reprendre le coup franc de Griezmann, si Kyky est contré sur sa spéciale, le magnifique ciseau de Giroud compte pour du beurre, l’arbitre ayant sifflé au préalable faute sur Matty Cash, pris comme un jambon entre les deux baguettes Varane et Szczęsny au duel. Entre facilité et manque de solutions, les Bleus n’arrivent pas à emballer la rencontre, et quelques vents de panique traversent les échines quand le ballon arrive dans la surface française. Mais pour le plus grand bonheur de Deschamps, tout ça s’évaporera rapidement dans des analyses qui ne retiendront de ce match que le doublé de l’enfant-roi. Pas même le rare penalty arrêté par Lloris, que Robert Lewandowski a pu retirer et finalement transformer avant de rentrer à la maison. Les Bleus sont en quarts de finale, où ils affronteront samedi (20h) le vainqueur d’Angleterre-Sénégal. Miam.

France (4-3-3) : Lloris – Koundé (Disasi, 90e+2), Varane, Upamecano, Hernandez – Griezmann, Tchouaméni (Fofana, 66e), Rabiot – Dembélé (Coman, 76e), Giroud (Thuram, 76e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Pologne (4-1-4-1) : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior (Bednarek, 86e), Bereszynski – Krychowiak (Bielik, 71e) – Kaminski (Zalewski, 71e), Zieliński, Szymanski (Milik, 64e), Frankowski (Grosicki, 86e)- Lewandowski. Sélectionneur : Czeslaw Michniewicz.