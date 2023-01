L’équipe type des quarts de la Coupe du monde 2022

Dominik Livaković

Cela aurait pu être Martinez. Ou Bounou. Ou Lloris. En fait, les quatre gardiens des quatre nations qualifiées ont joué un rôle colossal dans ces quarts de finale, entre tirs au but arrêtés et parades monstrueuses. Le choix s’est finalement porté sur Livaković, parce qu’il est le seul à avoir cumulé les deux : des grosses parades pendant le match face au Brésil, et un arrêt décisif dans la séance de TAB.