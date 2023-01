Bonne année du lapin !

L’équipe type des lapins

Par Quentin Ballue Lundi 23 Janvier

L'année du lapin vient de s'ouvrir, l'occasion de réunir les plus beaux spécimens de la planète football dans un onze qui a fière allure. Et encore, Bernard « Bunny » Larkin, Panpan Li et Antonin Lelièvre sont restés au fond du terrier.