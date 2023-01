L’équipe type de la phase de poules de la Coupe du monde

Marcus Rashford

L’avantage de jouer le match des coiffeurs, c’est qu’il est possible de marquer des points et de changer les plans de son coach. À l’image de Marcus Rashford, qui a planté un doublé contre le pays de Galles, dont le 100e but en CDM de l’Angleterre. Et l’avantage de le mettre titulaire, c’est qu’il sera déjà sorti au moment de la séance de tirs au but.