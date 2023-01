Lens met le PSG au pas

Brillant et intense, le RC Lens de Franck Haise et de Loïs Openda a dynamité un PSG qui n'a toujours pas décuvé (3-1). Le titre n'est peut-être pas encore la chasse gardée du club de la capitale, orphelin de Lionel Messi.

Buts : Frankowski (5e), Openda (28e) et Claude-Maurice (47e) pour les Sang et Or // Ekitike (8e) pour le PSG

Vêtus d’or en l’honneur de la Sainte-Barbe, les joueurs du Racing Club de Lens ont rempli les yeux des fidèles de Bollaert d’étoiles. Pour la 100e de Franck Haise sur le banc nordiste, le RCL a donné une leçon d’intensité, de pugnacité et de tranchant à un PSG toujours pas reconnecté aux joies de la Ligue 1. Les Parisiens n’ont plus que quatre points d’avance sur leur dauphin lensois, alors gageons que Galette et consorts attendent avec impatience le retour de leur champion du monde argentin.

Superman et Loïs

Dans une ambiance de fête et de communion, alors que ce Boxing Day à la française est boycotté par plusieurs groupes de supporters aux quatre coins de l’Hexagone, Lens se rue sur un PSG déplumé de deux de ses stars. Florian Sotoca renverse sur Massadio Haïdara au second poteau. L’international malien remise sans contrôle, un ballon que Gianluigi Donnarumma repousse mal, et que Przemysław Frankowski volleye du gauche dans le but vide (1-0, 5e). Mais en miroir ou presque, Carlos Soler prend le jeu à son compte, et trouve Nordi Mukiele, excentré sur la droite de la surface lensoise. L’ancien pensionnaire du RB Leipzig remise vers Hugo Ekitike, qui surgit devant Brice Samba, et conclut à bout portant (1-1, 8e), alors que le portier des locaux semblait avoir été gêné et touché dans sa sortie.

Revigoré par ce coup du sort et le sentiment d’injustice, Samba s’oppose à la frappe soudaine de Kylian Mbappé (17e), avant de forcer la conclusion d’Ekitike dans le petit filet. La défense parisienne, elle, laisse systématiquement son second poteau ouvert aux quatre vents, mais Alexis Claude-Maurice s’emmêle les pinceaux et n’en profite pas (23e). Donnarumma est à l’image de Sergio Ramos, approximatif et pataud. Entre une relance axiale manquée et une sortie au poing chancelante, il laisse Loïs Openda chauffer ses guiboles. Le phénomène belge finit par frapper, lorsque Seko Fofana explose en contre. Une récupération dans les pieds d’un Soler dérouté, avant de faire parler sa puissance et son volume de box to box, l’Ivoirien est à nouveau sur son 31. Lancé dans la profondeur, Openda souffle dans les bronches de Marquinhos d’un subtil crochet, avant de glisser le cuir sous le grand Gigio (2-1, 28e).

Samba hivernale

Le PSG n’aura même pas le temps de se réinventer, et de se sortir des embrouilles futiles d’avant l’entracte, à la suite du découpage de Jonathan Gradit sur Mbappé. Sur une passe axiale de Danilo (décidément), Fabián Ruiz se retrouve pressé par Haïdara et perd trop facilement le cuir. Trouvé dans la surface, Openda talonne pour Alexis Claude-Maurice, qui allume Donnarumma sur sa gauche, d’un tir croisé à ras de terre (3-1, 47e). Toujours brouillons, les Parisiens ne s’en tiennent qu’à de timides tentatives. Ruiz enroule dans l’optique de placer son ballon, mais ses illusions s’envolent au-dessus de la transversale (57e).

Pas plus de réussite pour Mbappé, systématiquement chassé par deux Lensois, qui ne peut faire mieux qu’une frappe écrasée dans la niche de Samba (61e), tandis qu’Achraf Hakimi repique sans régler la mire (72e). Côté lensois, même Kevin Danso se permet de prendre sa chance de loin (66e). La gestion lensoise s’étiole à peine lorsque Pablo Sarabia est seul pour placer sa tête (75e), tant Samba s’avère royal sur sa ligne, contrairement à son homologue italien. Lens est un magnifique dauphin, le PSG n’est plus invaincu cette saison, et voilà une nouvelle année qui commence.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, S. Fofana, Abdul Samed, M. Haïdara – Sotoca, Claude-Maurice – Openda. Entraîneur : Franck Haise.

Paris Saint-Germain (4-3-1-2) : Donnarumma – Mukiele, S. Ramos, Marquinhos, Hakimi – F. Ruiz, D. Pereira, Verratti – Soler – Ekitike, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.