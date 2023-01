Le Mexique bat l’Arabie saoudite pour rien

Buts : Al-Dawsari (90e+5) pour l’Arabie saoudite // Martín (48e), Chávez (52e) pour le Mexique

Jusqu’à la 95e minute de cet Arabie saoudite-Mexique qu’elle a dominé de bout en bout, la Tri n’était qu’à un but de l’extase. Un but qu’elle aurait pu marquer contre l’Arabie saoudite, ou un but que l’Argentine aurait pu ajouter contre la Pologne. Oui, mais voilà, ni l’un ni l’autre ne s’est produit. Les occasions de planter ce fameux troisième pion se sont succédé, les Mexicains ont tout tenté, mais ont fini par voir Salem Al-Dawsari réduire leur rêve en poussière dans les arrêts de jeu. Dans sa chute, l’Arabie saoudite a entraîné le Mexique hors de la compète. Au coup de sifflet final, ce soir au Lusail stadium, il n’y avait aucun sourire.

À sens unique

Dans ce match où les jambes tremblent, les Mexicains ne tardent pas à prouver qu’ils sont supérieurs à cette formation saoudienne amputée de plusieurs de ses meilleurs joueurs (Al-Faraj, Al-Sharani). Les occasions pleuvent pour les ouailles de Tata Martino : Mohammed Al-Owais doit s’employer à dégoûter Alexis Vega lors d’un premier face-à-face précoce, avant de sauver la maison devant Henry Martín des deux poings.

Malgré quelques éclairs d’élégance de Mohamed Kanno au milieu de terrain, couplé à l’activité de Saud Abdulhamid, les Faucons sont à la peine. Il n’y a que sur un coup franc à 25 mètres de Kanno, qui échoue juste au-dessus de la transversale d’Ochoa, que les Saoudiens s’offrent un frisson. Sur corner, le Mexique continue de pousser et manque de marquer quand Gallardo, seul au point de penalty, claque une volée aux faux airs de transformation d’essai de rugby. À la pause, tout reste possible.

Le Mexique fait le boulot, en vain

C’est au retour des vestiaires que la formation d’Hervé Renard va exploser en vol. Comme si cette rencontre était connectée à celle entre la Pologne et l’Argentine, la Tri va débloquer la situation. Sur corner, César Montes dévie pour Martín qui pousse le cuir au fond (0-1, 48e). Une première baffe suivie d’une seconde dans la foulée : à 25 mètres, Chávez expédie un missile sur coup franc qui termine dans la lucarne du pauvre Al-Owais (0-2, 52e).

La course contre la montre s’intensifie. À ce moment-là, la qualification se joue aux cartons jaunes, et la situation est défavorable aux Mexicains : deux minuscules cartons jaunes envoient virtuellement la bande à Robert Lewandowski en huitièmes. Chávez retente un coup franc direct bien sorti par le portier saoudien, et Martín manque l’immanquable juste avant de sortir. Le public mexicain souffre, l’Arabie saoudite serre les dents et joue le jeu jusqu’au bout. Sur un ultime une-deux, Al-Dawsari s’en va sauver l’honneur des Verts (1-2, 90e+5) et dans le même temps, mettre fin aux espoirs de leurs adversaires. De fait, ni l’Arabie saoudite, ni le Mexique n’affronteront la France en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022. Une sacrée fin de série pour les Mexicains, qui étaient toujours au rendez-vous des huitièmes depuis 1994. Des regrets, bien sûr qu’il y en a.

Arabie saoudite (3-4-3) : Al Owais – Tambakti, Al-Boleahi (Sharahili, 37e), Al-Amri – Abdulhamid, Al-Hassan (Madu, 46e), Kanno, Al-Ghannam (Bahebri, 89e) – Al-Buraikan, Al-Shehri (Alobud, 62e), Al-Dawasari. Sélectionneur : Hervé Renard.

Mexique (4-3-3) : Ochoa – J. Sánchez (Álvarez, 87e), Montes, Moreno, Gallardo – Pineda (Rodríguez, 77e), E. Álvarez (Funes Mori, 87e), Chávez – Lozano, Martin (Jimenez, 77e), Vega (Antuna, 45e). Sélectionneur : Tata Martino.