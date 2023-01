Le Havre fringant premier, Sochaux douché, Amiens à l’arrêt

Dominé à Nîmes un peu plus tôt dans la journée (1-0), Bordeaux savait son fauteuil de leader menacé. À raison, puisque celui-ci est désormais occupé par Le Havre, court vainqueur de QRM ce samedi soir (0-1). Respectivement battus par Annecy (2-1) et Pau (2-1), Sochaux et Amiens ont, eux, raté le coche.

Buts : Baldé (71e) et Mouanga (81e) pour les Haut-Savoyards // Sissoko (7e) pour les Lionceaux

La douche froide pour Sochaux. À l’évidence, le FCSM comptait profiter de son déplacement sur le terrain du promu annécien pour faire le plein de points et conserver sa place aux premières loges. Ce scénario paraissait bien parti pour être concrétisé, les Lionceaux ayant longtemps fait la course en tête grâce au septième but cette saison d’Ibrahim Sissoko (7e). Mais les hommes d’Olivier Guégan ont relâché leur étreinte et se sont fait punir en fin de match, Ibrahima Baldé (71e) et Kévin Mouanga (81e) permettant aux Haut-Savoyards de renverser le cours de la rencontre. Les Doubistes, désormais quatrièmes, ont de quoi faire grise mine.

But : Alioui (55e)

Le nouveau patron du championnat, c’est Le Havre. Invaincu depuis début août, le club de Seine-Maritime s’est emparé de la tête du classement en profitant du revers de Bordeaux à Nîmes (1-0) et, surtout, en s’imposant chez son voisin QRM ce samedi soir. En l’absence de Yann Kitala et de Jamal Thiaré (blessés), Nabil Alioui s’est distingué au poste de numéro 9 en inscrivant, avec beaucoup de maîtrise, l’unique but de la partie (55e). Les hommes de Luka Elsner n’ont pas toujours été flamboyants, ils ont même parfois été bien malmenés, mais ils ont tenu ce court succès jusqu’au bout. Et c’est bien là l’essentiel.

Buts : Barry (4e CSC) et Evans (67e) pour les Béarnais // Bandé (82e) pour l’ASC

Amiens n’avance plus du tout. Positionné dans les hauteurs du classement il y a peu, l’ASC a concédé une troisième défaite de rang ce samedi, à Pau. Les Picards ont pris un coup de froid d’entrée, quand une reprise acrobatique de Mons Bassouamina a été déviée dans son propre but par le malchanceux Abdourahmane Barry (4e). Régis Gurtner a repoussé un penalty d’Erwin Koffi (25e), mais s’est fait tromper par un superbe centre-tir de Jean Lambert Evans, qui a fini sa course dans la lucarne (67e). Hassane Bandé a réduit l’écart (82e), mais il était trop tard.

But : Guilavogui (34e)

À défaut d’être souverain chez lui (déjà trois revers), le Paris FC fait le plein loin de Charléty. Les Franciliens ont confirmé cette tendance à Bastia, où ils ont décroché leur quatrième victoire d’affilée en déplacement. En misant sur sa vitesse et sa conduite de balle, Morgan Guilavogui a devancé Dominique Guidi avant de loger le cuir au ras du poteau de Johny Placide (34e). Suffisant pour faire la différence au tableau d’affichage et permettre aux joueurs de Thierry Laurey (9es) de passer devant leurs adversaires du soir (11es).

Buts : Touré (52e) pour le DFCO // Luvambo (45e+2) pour l’EAG

Huit matchs de championnat d’affilée sans victoire d’un côté, cinq de l’autre : c’est un duel entre ambitieux moribonds qui avait lieu à Gaston-Gérard. Hélas, la mauvaise série se poursuit pour Dijon comme pour Guingamp, incapables de se départager. En reprenant de la tête un coup franc botté par Maxime Barthelmé, Taylor Luvambo avait débloqué la situation juste avant la pause (45e+2). Les Rouges ont réagi dès le début du second acte par l’intermédiaire de Zargo Touré, qui a fait preuve d’opportunisme sur corner (52e). De quoi revigorer les Bourguignons, qui ont insisté… sans succès.

Buts : Roye (14e) et Magiotti (58e) pour les Tango // Sagna (24e) pour les Chamois

Belle soirée pour le Stade lavallois. Les Mayennais ont confirmé leur bonne forme du moment, régalé leurs supporters et, accessoirement, pris leurs distances avec la zone rouge. Opposés à Niort, les Tango ont vu leur capitaine Jimmy Roye ouvrir la marque à la fin du premier quart d’heure (14e). Passeur sur cette action, l’indispensable Julien Magiotti a redonné l’avantage aux siens en seconde période (58e), alors qu’Amadou Sagna avait auparavant remis les deux équipes à égalité (24e). Le sursaut entrevu il y a deux semaines contre Dijon (2-1) n’a donc pas eu de suite pour les Chamois, toujours derniers.

But : Diarra (61e)

À chaque fois que Mamadou Diarra est sur le terrain, Grenoble ne perd pas. Et comme, en plus, leur joueur porte-bonheur s’est mué en buteur ce samedi (61e), il ne pouvait rien arriver aux Isérois, vainqueurs d’un match heurté et tendu à Rodez. Sans faire de bruit, le GF38 a empoché un quatrième succès de rang et pointe désormais le bout de son nez à la troisième place. Si c’était lui, le candidat inattendu à la montée ?

Buts : Cuffaut (39e) pour VA // Mendy (23e) pour Malherbe

Même s’il se satisfera peut-être de ce point grappillé à Valenciennes, Caen est toujours convalescent. Tout avait pourtant bien commencé pour le SMC. En renard des surfaces, Alexandre Mendy avait profité d’une frappe d’Ali Abdi mal repoussée par Gautier Larsonneur pour pousser le ballon au fond des filets (23e). La réaction nordiste ne s’était toutefois pas fait attendre, Joffrey Cuffaut égalisant en transformant son troisième penalty de la saison (39e). VA reste dans le top 5 (5e), Malherbe n’en est pas très loin (7e).