Le HAC gagne encore et fonce vers la Ligue 1, Saint-Étienne sourit

Dans la course à la montée, les Havrais ont donc été les plus prompts, en s’imposant dans le match au sommet face au concurrent sochalien dans les dernières minutes au stade Océane (1-0). Face à la meilleure attaque du championnat, les Normands ont confirmé leur solidité défensive, obtenant leur dixième clean sheet sur les onze dernières journées. Porté par un public en feu, le HAC a puni son adversaire sur un coup de pied arrêté et un coup de coaching décisif du staff de Luka Elsner. Entré en jeu pour tirer le corner, Nolan Mbemba a tenté de déposer le ballon sur la tête de Jamal Thiaré, qui a vu un Sochalien, le grand Skelly Alvero, tromper son propre gardien. Une excellente opération pour les Havrais, puisque le dauphin Bordeaux n’a pas su profiter de son avantage de deux buts acquis en première mi-temps à Caen (doublé de Maja), et n’a pu ramener qu’un point de Michel-d’Ornano (2-2). Le HAC compte désormais sept points d’avance sur son dauphin girondin, neuf sur le 3e Sochaux, et 11 sur le FC Metz, qui revient en boulet de canon après avoir cartonné Nîmes à l’extérieur (1-4). De son côté, Amiens, à égalité avec les Grenats, a concédé le nul face à Guingamp (1-1).

Lanterne un peu moins rouge pour les Verts

En bas de tableau, l’ASSE retrouve un léger sourire, en l’emportant contre Laval (1-0), malgré une dernière position toujours tenace. Les Verts ne sont cependant plus qu’à quatre unités du maintien. De son côté, Dijon, défait dans le temps additionnel par le Paris FC (2-1), est le perdant du soir, plongeant dans le camp des relégables, pour favoriser Rodez et son nul acquis face à Niort (1-1), l’autre mauvais élève.

Le PFC effectue d’ailleurs un bond de quatre rangs, se retrouvant à une « satisfaisante » septième place, en tête du milieu de tableau. Un ventre mou tenu par QRM, qui a obtenu le nul face à Bastia grâce à un but de Louis Mafouta (1-1), unique joueur à avoir planté lors de quatre journées consécutives. Vient ensuite Valenciennes, maîtrisé par le quinzième Annecy dans un match marqué par deux buts exceptionnels de Boutoutaou et Sahi Dion, par ailleurs tous les deux auteurs d’un doublé (2-2). Enfin, Pau et Grenoble, responsables de la purge du soir, méritent à peine qu’on évoque leur nom (0-0).

La phase aller prendra fin ce week-end.

Les résultats :

Buts : Iglesias (11e) et Gueho 90e+3) pour le PFC // Xande Silva (62e) pour le DFCO Expulsion : Traoré (84e) pour le DFCO

Buts : Arokodare (90e) pour les Amiénois// El Ouazzani (47e) pour l’EAG

Buts : Rajout (63e) pour le RAF // Boutobba (59e) pour les Chamois

Buts : Mendy (52e) et Abdi (82e) pour Malherbe // Maja (4e et 25e) pour les Girondins Expulsions : Court (88e) pour Malherbe // Michelin (68e) pour les Girondins

Buts : Rafiki Saïd (54e) pour les Crocos // Joseph (48e et 60e), Sabaly (56e) et Mikautadze (89e) pour les Grenats

Buts : Boutoutaou (45e+1 et 73e) pour VA // Sahi Dion (42e et 70e) pour les Rouges

But : Alvero (76e, CSC)

Buts : Mafouta (16e) pour QRM // Santelli (49e) pour le Sporting Expulsion : Pierret (59e) pour QRM

But : Cafaro (59e) pour l’ASSE