Le Brésil se défait de la Suisse et file en huitièmes

But : Casemiro (83e) pour le Brésil

Après sa fringante victoire face à une Serbie illisible (2-0), le Brésil se devait de remettre ça face à la Suisse pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Comme à peu près tout le monde sur la planète foot, trouver la faille de cette formation suisse ne fut pas aisé. Mais grâce à une belle volée de Casemiro, le Brésil est assuré de terminer premier du groupe G et composte ainsi son billet pour la suite de la compétition sous les yeux de Kaká, de Cafu, de Roberto Carlos ou encore de Ronaldo qui étaient là ce soir. Un beau symbole.

Duel de regards

Au sein du stade démontable de Doha, le Brésil cherche justement à démonter autre chose de son côté pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale : la Suisse. Mais sans Neymar, touché à la cheville face à la Serbie, les Brésiliens peinent à emballer cette rencontre. Il n’y a que Vinícius Júnior et Raphinha, sur leurs ailes, qui parviennent à donner un peu le tournis à une Nati qui adore ces rendez-vous. C’est d’ailleurs à l’approche de la demi-heure de jeu, sur un changement d’aile du joueur du Barça, que son homologue du Real se procure la meilleure occasion, mais bute sur Yann Sommer.

La Suisse ne se procure pas de réelle occasion au sens propre du terme, mais parvient à faire déjouer la Seleção et même à s’offrir un petit frisson juste avant la pause quand, sur un corner, Akanji dévie au premier poteau, mais personne ne peut reprendre derrière. Le très pauvre bouquet final d’un premier acte fermé.

Casemiro trouve la clé

À la pause, Tite sort Lucas Paquetá, translucide, pour envoyer Rodrygo au combat. C’est dans une sorte de 4-2-4 que le Brésil veut décapsuler la canette suisse, mais les premières minutes profitent davantage à la sélection helvète. Eduardo Vargas crée un peu de panique dans la surface d’Alisson, mais ne parvient pas à obliger le portier des Reds à l’exploit. Le cuir repart ensuite à l’autre bout du terrain pour ne plus le quitter, et le Brésil croit même ouvrir le score lorsque Casemiro lance Vinícius qui évite Elvedi et termine d’un plat du pied droit. Oui, mais ? Oui, mais au départ de l’action, Richarlison revenait d’une position de hors-jeu.

Le Brésil peine à trouver la solution, on se dit alors que l’affaire est entendue et que les deux formations vont repartir bonnes amies. Mais c’est compter sans un énième débordement de Vini, une remise bourrée d’intelligence en première intention de Rodrygo et une finition volée exter’ de Casemiro (1-0, 83e). Le Brésil est libéré, se remet à jouer et à chanter, et Rodrygo oblige Sommer à se détendre sur une frappe qui partait sous la barre. On en reste là : la Seleção rejoint la France en tant que second pays qualifié pour les huitièmes et n’a toujours pas encaissé le moindre but dans le tournoi. « O Morceau ».



Brésil (4-2-3-1) : Alisson – Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Telles, 86e) – Fred (Guimarães, 58e), Casemiro – Raphinha (Antony, 73e), Paquetá (Rodrygo, 45e), Vinicius jr – Richarlison (Gabriel Jesus, 73e). Sélectionneur : Tite.

Suisse (4-3-3) : Sommer – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Freuler, Xhaka, Rieder (Steffen, 59e) – Sow (Aebisher, 76e), Vargas (Fernandes, 59e), Embolo (Seferović, 76e). Sélectionneur : Murat Yakın.