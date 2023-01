La Suisse grignote le Cameroun

But : Embolo (48e) pour la Nati

Un pays de banques devrait savoir ce qu’est un hold-up. C’est pourtant ce que la Suisse est en train de réaliser quand Breel Embolo inverse les rôles et lève les mains au ciel. Malgré les apparences, ceci n’est pas une reddition, juste une marque de respect pour un pays où le buteur a vu le jour il y a 25 ans. Lui qui est arrivé à Bâle à 6 ans avait promis de ne pas célébrer s’il venait à marquer contre les Lions indomptables et a tenu parole. En reprenant un centre de Shaqiri, il venait d’enlever un belle épine du pied d’une Nati qui avait commencé son Mondial sans jus. Rageant pour le Cameroun qui avait lui montré son jeu, avant de ne plus avoir de répondant à la suite du coup de crocs du natif de Yaoundé.

Déjeuner en paix

L’ambiance a besoin d’un petit coup de fouet ? Ne comptez pas sur la Suisse pour ça. L’équipe chère à Gianni Infantino est entrée dans son douzième Mondial d’un pas lent et feutré, comme ses supporters décongelants dans le seul coin ensoleillé de la glacière d’Al-Janoub. Pour trouver du goût à cette affiche originale en Coupe du monde, entre deux équipes équilibrées sur le menu, il faut donc tout miser sur le Cameroun. Les hommes du président Eto’o – présent sur la pelouse en avant-match pour un hommage à Roger Milla – ont soupesé leur rival helvète, avant de sortir les couteaux. C’est d’abord Bryan Mbeumo qui avale Manuel Akanji et préfère goulument frapper plutôt que régaler Choupo-Moting ; Yann Sommer repousse et laisse Karl Toko Ekambi arroser au-dessus (10e). Quatre minutes plus tard, l’attaquant du Bayern mange dans la main d’Akanji et va encastrer sa tentative dans les gants du gardien suisse. Une faute est sifflée au départ, mais le ton est donné : le Cameroun a des idées à appliquer dans la profondeur et les remet en pratique à la demi-heure de jeu, quand le tonique Mbeumo sert Martin Hongla dans la surface. Sommer veille encore, bien secondé par Silvan Widmer, dont le tacle du désespoir frustre Toko Ekambi, magnifiquement trouvé par Faï après une ouverture de Choupo (35e). Côté Nati, les seules intentions offensives se résument à une saucisse de Granit Xhaka, une accélération d’Embolo coupée par Castelletto, ainsi que les miettes que n’ont pu saisir Elvedi et Akanji sur corner. 0-0 à la pause : ce n’est pas une purge, il faut seulement deux équipes pour avoir droit à un bon match de football, et la Suisse n’y est pas.

L’assiette renvoyée en cuisine, les tombeurs des Bleus au dernier Euro peuvent enfin passer à table. Décalé par Remo Freuler, Xherdan Shaqiri retrouve alors son coup de fourchette, tire la nappe pour découvrir un marquage camerounais complètement épars : le centre de l’ancien Lyonnais touche Breel Embolo laissé complètement seul au point de penalty (1-0, 48e). Ballonné, le Cameroun réagit difficilement par un numéro d’équilibriste de Choupo et une tête de Zambo Anguissa, mais est proche d’encaisser la copie du premier pion, avec cette fois Widmer au centre et Vargas à la réception. André Onana sera solide sur la trajectoire (66e). Plus rien ne permettra de faire bouger le tableau de marque ensuite, les deux frappes de Xhaka puis Seferović ne trouvant pas la cible. La Suisse empoche donc les trois points, alors que Rigobert Song devra faire évoluer sa recette s’il ne veut pas que ses Lions soient les dindons de ce groupe.

Suisse (4-2-3-1) : Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez (Cömert, 60e) – Freuler, Xhaka – Shaqiri (Okafor, 71e), Sow (Frei, 71e), Vargas (Rieder, 81e) – Embolo (Seferović, 71e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Cameroun (4-3-3) : Onana – Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Zambo Anguissa, Oum Gouet, Hongla (Ondoua, 68e) – Mbeumo (Moumi Ngamaleu, 81e), Choupo-Moting (Aboubakar, 74e), Toko Ekambi (Nkoudou, 74e). Sélectionneur : Rigobert Song.