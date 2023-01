La Croatie prive le Maroc de la 3e place

Buts : Gvardiol (7e) et Orsić (42e) pour la Croatie // Dari (9e) pour le Maroc

À défaut de ramener la coupe à la maison, les Vatreni reviendront avec une médaille. La Croatie s’est rappelée au bon souvenir de l’édition 1998 en remportant le match pour la troisième place contre le Maroc (2-1), trois semaines et demie après leur 0-0 en phase de poules. Restera donc l’image du sourire de Luka Modrić, victorieux pour son 19e et dernier match de Coupe du monde – un total qui le situe à hauteur d’Hugo Lloris, Manuel Neuer, Ronaldo ou Karl-Heinz Rummenigge.

Code Joško, un monde sans danger

Brillant depuis le début du tournoi, Joško Gvardiol s’est illustré dans un registre jusque-là inédit pour lui, en marquant au bout d’une combinaison astucieuse : coup franc de Lovro Majer téléguidé vers Ivan Perišić, remise dans la course de Gvardiol, et but magistral d’un coup de casque imparable (1-0, 7e). Réponse immédiate des Lions de l’Atlas sur une autre phase arrêtée. Sur un coup franc de Hakim Ziyech, l’intervention manquée de Majer a fait les affaires d’Achraf Dari, qui a trompé Dominik Livaković de la tête, lui aussi (1-1, 9e). L’unique frappe cadrée des hommes de Walid Regragui durant le premier acte.

11 – Only Lionel Messi (16) has been directly involved in more #FIFAWorldCup goals than Ivan Perišić across the last three tournaments (11 – six goals, five assists). Regularity. pic.twitter.com/dyyWIlsZNg — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2022

Yassine Bounou avait commencé sa rencontre en frôlant le but gag, envoyant alors sa passe à quelques centimètres de son propre poteau (3e), mais le portier sévillan s’est montré plus vigilant face à la tentative d’Andrej Kramarić (18e). Il a dû remettre le bleu de chauffe lorsque Luka Modrić s’est mis en position de frappe après une belle feinte (24e). Le Maroc a manqué de précision dans ses répliques, puisque le centre d’Achraf Hakimi n’a pas trouvé Youssef En-Nesyri (29e), Sofiane Boufal a été repris sur le fil par Josip Šutalo (33e) et le tir lointain de Ziyech a terminé à côté. Mislav Orsić a coupé l’herbe sous les pattes des Lions juste avant le break en ouvrant magnifiquement son pied droit, redonnant l’avantage aux Croates avec l’aide du poteau (2-1, 42e).

YEN a marre

Très en jambes pour sa première titularisation en Coupe du monde, Orsić a flirté avec le doublé, mais le postérieur de Jawad El-Yamiq en a décidé autrement (47e). Le rythme de la rencontre est vite retombé avec l’accumulation des pépins musculaires et la valse des changements. Les Vatreni sont restés les plus dangereux, Nikola Vlasić tentant sa chance de loin, sans succès (71e). Gvardiol aurait même pu obtenir un penalty pour un contact avec Sofyan Amrabat (74e), mais l’arbitre n’a pas bronché. Les Lions ont failli en profiter et égaliser sur leur deuxième tir cadré du match… C’était compter sans la parade de Livaković devant En-Nesyri (75e). YEN s’est encore procuré une balle de prolongation, mais sa tête est passée au-dessus (90e+6). La Croatie repartira du Qatar avec un léger excédent de bagage. Dommage pour le Maroc, fanny au bout d’un magnifique long-métrage.

Croatie (3-5-2) : Livaković – Stanisić, Šutalo, Gvardiol – Orsić (Jakić, 90e+5), Modrić, Majer (Pašalić, 66e), Kovačić, Perišić – Livaja (Petković, 66e), Kramarić (Vlasić, 61e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Attiat-Allah, Yamiq (Amallah, 67e), Dari (Benoun, 64e), Hakimi – El Khannous (Ounahi, 56e), Amrabat, Sabiri (Chair, 46e) – Boufal (Zaroury, 64e), En-Nesyri, Ziyech. Sélectionneur : Walid Regragui.