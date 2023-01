Joyeux anniversaire, Karim.

Karim Benzema prend sa retraite internationale. Le Ballon d’or 2022 vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux, au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue (sans lui) par les Bleus, et le jour même de ses 35 printemps. Avec un timing qui interroge encore, comme beaucoup de ses publications durant ce Mondial. Le Français s’arrête après 97 sélections pour 37 buts (et une Ligue des nations dans la besace).

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Mais c’est surtout un immense sentiment de frustration qui symbolisera son passage sous le maillot frappé du coq. Mis à l’écart entre 2015 et 2021, le numéro 9 du Real Madrid n’aura pas participé aux belles années de l’équipe de France version Deschamps. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire, et la nôtre prend fin », écrit-il pour clore ce chapitre. Son dernier souvenir avec les Bleus sera donc ce rendez-vous manqué avec le Mondial. Dimanche, L’Équipe racontait l’imbroglio entre le staff médical de l’équipe de France et lui, qui avait été renvoyé chez lui alors qu’il « aurait aimé rester avec les Bleus pour se soigner et avoir une chance de participer à la Coupe du monde » selon le quotidien.

15 – Karim Benzema avec l’équipe de France ?? :15 ans et 77 jours – 2e plus grande longévité entre la 1re et la dernière sélection avec les Bleus ?37 buts – 5e total Inachevé. pic.twitter.com/84JzXWyBGg — OptaJean (@OptaJean) December 19, 2022

On reste sur notre faim.