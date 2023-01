Un peu plus de quatre ans après leur huitième en Russie, France et Argentine se retrouvent en finale et au Qatar. Cette fois, ce sera sans N’Golo Kanté pour essayer de bouffer Léo Messi, comme le disait la chanson... que So Foot avait écrite à l’époque.

Retour rapide, tac tac tac, jusqu’en 2018. À l’occasion de la Coupe du monde, So Foot, en partenariat avec Parions Sport, produit alors quotidiennement un programme vidéo, animé par Thomas Thouroude. Une pastille qu’on appelle, sans trop se fouler, le FC Thouroude. On aurait aussi pu l’appeler l’Association sportive des potes de Thomas Thouroude, mais on a trop de respect pour l’ASPTT pour ça. Chaque matin, le même défi se présente à l’équipe d’Avengers (Paul, Hafid, Adrien…) montée pour mener à bien ce projet : imaginer des sketchs sur l’actualité du Mondial qui seront enregistrés le soir même pour diffusion le lendemain. Toute une galerie de personnages sortira de leur cerveau au fil des diverses saisons du FC Thouroude jusqu’en 2021 : le dealer, le hooligan, le savant fou, Enzo le Footix, Paul le Hool… Pour pimenter tout ça, pendant cette première édition lancée pour cet opus russe, ils s’infligent également d’imaginer le plus souvent possible des chansons parodiques. Et ça, bah c’est plus facile à dire qu’à faire.

L’art délicat de la chanson de supporter

Écrire une chanson, c’est dur. Écrire une chanson de foot, c’est encore plus dur. Écrire une chanson de foot qui ne soit pas gênante à reprendre en chœur entre potes, c’est beaucoup trop dur. Il faut trouver le bon air, celui qui trotte dans la tête, qui s’impose comme une évidence. Il faut aussi trouver le joueur qui parle à tout le monde, aux connaisseurs comme au très grand public. On ne va pas se mentir, ce n’est pas vraiment dans la culture française – les supporters français au Qatar cette année en ont fait les frais, tout comme Gilbert Montagné qui s’est lui aussi essayé à la chose. Un vieux souvenir de la rédaction illustre parfaitement cela : en 2008, lors de l’Euro, l’après-midi avant le match entre les Pays-Bas et la France de Raymond Domenech, une chaîne de télé enregistre une émission avec un kop de fans néerlandais et un kop français. L’animateur propose un duel de chansons de fans. Les Bataves en dégainent une superbe, bien construite, connue de tous. Les Français répliquent timidement d’un Aux Champs-Élysées de Joe Dassin – tiens, tiens – pas du tout maîtrisé, complètement improvisé, qui ne ressemble à rien. Les Oranje enchaînent avec une autre chanson, un tube là aussi, parfaitement exécuté. Embarrassé, le speaker des Bleus bégaye grosso modo un « On n’a plus grand-chose, mais un bon Allez les Bleus, ça marche toujours ». La boucherie s’est arrêtée là (elle continuera le soir même avec la victoire éclatante des Pays-Bas, 4-1), les supporters français ne savaient à l’époque absolument pas quoi chanter. Tout un art, qu’on vous dit…

Moussa Sissoko et l’expérience concluante

On revient en 2018. Après quelques pastille du FC Thouroude, l’inspiration flanche déjà un peu. On sollicite alors Éric Maggiori, l’un des rédacteurs en chef de sofoot.com. Pourquoi lui ? Parce qu’inventer et fredonner des chansons sur ses collègues ou sur n’importe quel épisode de la vie de la rédaction est, a priori, une passion pour lui. Deux ans auparavant, il avait participé avec Gabriel Cnudde, Paul Piquard et d‘autres journalistes de So Foot à l’écriture et l’enregistrement d’une chanson sur Moussa Sissoko, sur l’air des Démons de Minuit, pendant l’Euro 2016. Le morceau, diffusé sur le compte YouTube de notre journaliste Maxime Brigand, avait connu son petit succès et s’était vite retrouvé dans le répertoire des fans des Bleus pendant la compétition.

Bref. Voici un échange de textos entre Éric Maggiori, Paul Piquard et Pierre Maturana, directeur de la rédaction de sofoot.com, qui montre comment ce grand n’importe quoi a commencé et pourquoi c’est tombé sur le chouchou des Bleus :

On aurait quand même été plus emmerdés s’il avait fallu faire un son autour de Morgan Schneiderlin ou Josuha Guilavogui… Merci Deschamps ! Quoi qu’il en soit, ni une ni deux, un groupe se forme autour des auteurs du FCT (et non de l’ASPTT, donc) dans la cuisine de So Foot qui leur sert de bureau. Très vite, les paroles viennent de toutes parts, de Thomas Thouroude, des autres, et s’agrègent facilement pour former un ensemble cohérent. Le personnage de Kanté inspire, notamment par son jeu ; ce qui facilite l’élaboration des couplets. « Il récupère, il distribue. À Chelsea comme en Russie, c’est le gars sûr de notre Dédé, N’Golo Kanté… Quand il part balle au pied, impossible de l’arrêter. Il fera tout ce que vous voulez, N’Golo Kanté… »

Tout s’articule, le propos comme le respect du nombre de syllabes pour respecter le rythme et la mélodie de Joe Dassin. Jusqu’au refrain qui, lui, s’annonce étrangement plus compliqué à dessiner. Si remplacer« Aux Champs-Élysées » par N’Golo Kanté et finir par « Bientôt sur les Champs-Élysées, N’Golo Kanté » sonnent assez rapidement comme des évidences, le passage « Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit » est un obstacle. Comme quand vos parents bloquent dans un niveau de Candy Crush sur leur iPhone 6. Là, Pierre propose : « Il est petit, il est gentil, nananana Léo Messi »… Eric : « On peut pas mettre ça,« il est petit, il est gentil », c’est infernal comme phrase ! » « Infernal » est un mot qu’on utilise à l’oral entre nous comme le sel dans l’eau des pâtes à So Foot : à grosses pincées. On oublie. On passe à autre chose. On continue de bloquer. Rien ne vient. Pendant quelques minutes. Cinq ou dix, peut-être.

Le fabuleux destin d’une chanson d’une minute et vingt-cinq secondes

« En vrai, ça marche « il est petit, il est gentil »… » finit par concéder Eric. Bien sûr que ça fonctionne ! Le reste de la phrase vient tout seul, ce sera « il va bouffer Leo Messi ». Sans trop de raison, d’ailleurs. Parce que, oui, au fait, à ce moment-là, on n’en sait rien du tout : on est le 20 juin 2018 et la France ne joue que son deuxième match du groupe C face au Pérou. France-Argentine ne se disputera que dix jours plus tard. Le soir même, toute une bande du FC Thouroude et de collaborateurs de So Foot se retrouvent au sous-sol, dans une salle qui nous sert alors de studio son, avec évidemment des boîtes d’œufs collées partout au mur. Eric enregistre la voix principale, les chœurs (Andrea Chazy, Étienne Schaupp, Noé Boever, Kevin Charnay, Sledge Presley…) reprennent le refrain en forçant les fausses notes pour donner un aspect « chant de supporters » sur une idée d’Hafid Benamar, comédien (il a notamment joué le cultissime Flex dans Platane) et réalisateur, qui fait alors partie des auteurs et protagonistes réguliers du FC Thouroude. C’est lui aussi qui lâche le non moins infernal « bon appétit » à la fin du clip. Quoi qu’il en soit, après un rapide montage, c’est dans la boîte, les jeunes !

La vidéo du clip est diffusée dès le lendemain, le 21, sur les réseaux et plateformes de So Foot. La suite, tout le monde la connaît : des millions de vues, des reprises et l’appropriation par les supporters des Bleus à travers tout le pays jusqu’en Russie. À Moscou, rue Nicolskaya, il n’était pas rare d’entendre des supporters, parfois même d’autres pays, fredonner la chanson.

Le 30 juin, les Bleus se qualifient face à l’Argentine. Kanté fait un gros match, Messi n’est pas aussi mauvais qu’on le pensera longtemps. Reste que les joueurs reprennent la chanson. À leur sauce, puisqu’ils modifient légèrement les paroles – sur une idée de Benjamin Mendy, paraît-il – pour y intégrer une private joke sur la vie du groupe et les jeux de cartes : « N’Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a bouffé Leo Messi… Mais on sait tous que c’est un tricheur, N’Golo Kanté. » Le 15 juillet, après le titre obtenu face à la Croatie, en zone mixte où se croisent correspondants et joueurs, Matthieu Pécot, rédacteur en chef de sofoot.com, arrête Kanté. S’ensuit une petite interview classique avec une dizaine de journalistes autour. Au moment où il part, Matthieu l’interpelle : « Au fait, elle te plaît cette chanson ? » Et le milieu de répondre :« Elle est comme ça ! » avec un grand sourire et les deux pouces levés. Le jour suivant, le 16 juillet, de retour de Russie avec une deuxième étoile, Paul Pogba, micro en main, chantera à son tour le célèbre refrain sur le perron de l’Élysée, avec ses coéquipiers et le staff, devant le président de la République et les supporters conviés pour l’occasion. Une trajectoire dingue pour une chanson basée sur un énorme mensonge : Kanté n’a évidemment jamais été petit, ça a toujours été un géant.

Quelques exemples de chansons du FC Thouroude pendant le Mondial 2018 :

