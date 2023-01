Hugo Lloris et les Bleus en dix dates

Après quatorze ans et 145 sélections de service patriotique, Hugo Lloris a dit adieu à l'équipe de France ce lundi . Retour sur dix moments marquants du gardien de but avec les Bleus. Spoiler : pas de conférence de presse en vue.

19 novembre 2008 : Le dépucelage

Trois mois après l’Euro désastreux de l’équipe de France et son transfert de l’OGC Nice à l’Olympique lyonnais, Hugo Lloris effectue ses grands débuts lors d’un match amical sous tension contre l’Uruguay au Stade de France. Boutonneux et frêle, Lloris termine la rencontre sans encaisser de but (0-0), mais se fait voler la vedette par le fantastique Steve Savidan. 79 666 spectateurs assistent alors, sans le savoir, aux prémices du plus long règne d’un gardien dans l’histoire des Bleus.

9 septembre 2009 : L’unique expulsion

Lloris, un cancre ? Que nenni. Le garçon est réputé pour être sobre, sage et efficace. Mais ce soir-là, au Marakana de Belgrade, Hugo se retrouve abandonné par sa défense et tente une sortie désespérée dans les pieds de Nikola Žigić. Ce qu’il réussit, mais sans attraper le cuir. Carton rouge après neuf minutes de jeu, le seul de toute la carrière internationale du portier français. Circulez, y a rien à voir.

17 novembre 2010 : Un nouvel homme

Le scandale de Knysna est encore dans toutes les têtes, mais les Bleus, désormais dirigés par Laurent Blanc, croient en leur rédemption et leur nouveau guide, Hugo Lloris, qui revêt le brassard de capitaine pour la première fois lors d’un déplacement victorieux à Wembley, contre l’Angleterre (1-2). La machine est enclenchée après seulement dix-neuf sélections, même s’il faudra attendre presque un an de plus pour que le brassard ne quitte plus le biceps du portier de l’OL.

16 octobre 2012 : Le miracle

Trois, c’est le nombre de penaltys arrêtés par Hugo durant sa carrière en équipe de France, sur 28 face-à-face au total. Soit un triste ratio de 10,71% de tirs arrêtés pour les moins matheux. Si le premier miracle a lieu en septembre 2012 contre la Biélorussie, le plus marquant reste la superbe détente horizontale face à Cesc Fàbregas un mois plus tard, lors d’un match en Espagne comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014. Un highlight qui maintient alors les Bleus en vie, ces derniers égalisant d’ailleurs à la dernière seconde (1-1) grâce à Olivier Giroud. Olive & Hugo, le fameux duo.

7 juin 2015 : La douche froide

De toute sa vie en Bleu, Lloris n’a concédé plus de trois buts en une rencontre qu’une seule fois, lors d’un match amical contre la Belgique au Stade de France. Ce soir-là, Marouane Fellaini est intenable, Radja Nainggolan est encore un formidable joueur de foot et la génération dorée du Pays Plat est à son paroxysme. Pas de bol, ça arrive lors d’une année sans compétition internationale.

26 juin 2016 : Oh Capitaine, mon capitaine !

C’est lors du huitième de finale de l’Euro 2016 face à l’Irlande que Lloris porte pour la 55e fois le brassard de capitaine, dépassant ainsi son sélectionneur Didier Deschamps tout en haut de cette liste. Une marque qui va être plus que doublée (120 au total) par le gardien de Tottenham. À titre purement informatif, si Kylian Mbappé veut le déloger, il lui faudrait attendre – au minimum – sa 187e sélection en équipe de France. Le rendez-vous est pris dans dix ans.

10 juillet 2016 : Pour l’Edernité

0-0. 109e minute. Eder, 25 mètres, plein axe. Bref, une blessure qui ne cicatrisera jamais.

10 juillet 2018 : God mode

Deux ans jour pour jour après la désillusion en finale de l’Euro, les Bleus rallient la finale de la Coupe du monde grâce à la démarche de Samuel Umtiti et au talent de son gardien, qui remet le couvert et dégoûte à vie la Belgique quelques jours après une parade déjà légendaire contre l’Uruguay en quarts. Rien ne peut arriver au gardien des Spurs cette année, pas vrai ?

15 juillet 2018 : Deux étoiles et un trou noir

Eh bien si. Même si la France file tranquillement vers sa deuxième étoile en matraquant la Croatie en finale de la Coupe du monde, Lloris ne peut s’empêcher de faire une boulette devant Mario Mandžukić. Le cœur de 66 millions de Français flanche, mais l’affaire est classée sans suite.

10 décembre 2022 : Dans la légende

Une victoire contre les Anglais en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 pour célébrer sa 143e sélection en Bleu, record absolu : on a vu pire comme cadeau. Même son coéquipier Harry Kane, en véritable ami, participe à la fête.

Mentions honorables :

Son premier match référence contre l’Irlande en 2009, sa boulette contre la Suède en 2017, sa 100e sélection contre le Pérou en 2018, son penalty arrêté contre la Suisse en 2021, sa séance de tirs au but contre l’Argentine en 2022.