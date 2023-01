Harry Kane, enfin !

À croire que la performance d’Olivier Giroud, devenu le meilleur buteur de l’histoire de la France quelques heures plus tôt en ouvrant le score contre la Pologne, lui a donné des idées. Certes, Harry Kane devra patienter un peu avant de passer recordman de réalisations avec l’Angleterre, puisque Wayne Rooney dispose encore d’une réalisation d’avance sur lui. Mais comme l’attaquant des Bleus, celui des Three Lions a planté son 52e pion en faveur de son pays ce dimanche en huitièmes de finale de Coupe du monde. Un tremblement de filets qui a fait plaisir aussi bien à l’homme, jusque-là muet dans le tournoi, qu’à son équipe qui a pu rejoindre les vestiaires avec un large avantage plutôt heureux.

Meilleur dans tous les domaines, ou presque

C’était la fin du temps additionnel, et l’Angleterre menait déjà 1-0 depuis une poignée de minutes. Sur un contre fulgurant amené par Jude Bellingham, Phil Foden a décalé son capitaine dans une position qu’il affectionne. À cet instant-là, personne n’a douté : avec la sérénité de l’habitude et l’instinct de tueur des surfaces de réparation, Kane a ajusté Édouard Mendy pour signer le break en éteignant tout suspense. Comme s’il n’avait pas gâché une occasion juste avant, comme si sa confiance n’était pas ébranlée par la solitude du buteur qui ne marque pas. « J’ai reçu le ballon, la passe était parfaite, et j’ai eu l’occasion de marquer… On verra pour la suite ! Je suis très content d’avoir marqué, en tout cas », a-t-il d’ailleurs sobrement réagi face à la presse juste après la qualification pour les quarts de finale, préférant mettre l’accent sur l’état d’esprit collectif de sa bande sans donner signe d’une quelconque délivrance.

? #beINFWC2022 #ENGSEN ????????? Harry Kane : « Un bon signe pour ce qui suit » pic.twitter.com/bhlOSnXM5h — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 4, 2022

Il faut dire que, si passer trois parties sans tromper un gardien peut représenter une éternité pour le joueur de Tottenham, ce dernier n’a pas été inutile depuis le début de la compétition. C’est même tout le contraire, à en croire la vérité du terrain et des chiffres : double passeur décisif contre l’Iran (pour Raheem Sterling, puis Marcus Rashford), l’avant-centre a levé le pied face aux États-Unis avant de délivrer une nouvelle assist devant le pays de Galles (pour Foden, cette fois). Généreux dans ses efforts comme dans le jeu, le Spur respecte finalement à merveille le brassard qu’il porte sur son biceps en montrant l’exemple et en pensant davantage à l’efficacité commune qu’à ses statistiques. Reste que face aux Lions de la Téranga, le bonhomme de 29 ans a encore élevé le niveau pour sortir une prestation plus complète : mieux trouvé par ses partenaires (et peut-être mieux placé, aussi), Harry a semblé plus disponible et plus libéré (trois frappes tentées et deux dribbles effectués ou encore 71% de passes réussies et 44 ballons touchés, mieux que lors de ses trois apparitions précédentes).

Retrouvailles de capitaines

Au sein d’une teamoù son statut n’a (presque) jamais été remis en question et où les débats offensifs ont surtout lieu sur ses côtés (qui de Foden, Rashford, Bukayo Saka ou Raheem Sterling doit être titulaire sur les ailes ?) ou derrière lui (Jordan Henderson doit-il être préféré à Mason Mount, au milieu ?), Kane a donc confirmé son leadership à un moment important du parcours anglais. Car lors de la prochaine étape, ce sont les Tricolores de son confrère Hugo Lloris qui se dressent. Et pour passer cet obstacle, les Three Lionsauront assurément besoin d’un patron en forme. Qu’il soit buteur ou passeur, d’ailleurs.