Griezmann of the match

À quel point est-ce difficile d’accepter, du jour au lendemain, pour un joueur professionnel, de changer fondamentalement de rôle dans une équipe ? Pour 99% d’entre eux, sans doute, la pilule aurait du mal à passer, et les efforts seraient un peu plus durs à effectuer. Pour Antoine Griezmann, en revanche, il n’y a aucune difficulté à changer de poste comme de chemise, ainsi qu’à passer du maestro au charognard en l’espace de quelques secondes. Depuis le début de la compétition, l’homme à tout faire des Bleus a encore coché de nouvelles cases en acceptant de venir jouer plus bas aux côtés d’Adrien Rabiot et d’Aurélien Tchouaméni. Déjà précieux sur ses trois premiers matchs en tant que titulaire, il a cette fois été XXL face à l’Angleterre et délivré un match référence à son nouveau poste, alors que l’entrejeu adverse était pourtant rodé à l’extrême.

?????? ???? ???? ?????? Passeur décisif sur le but de Tchouaméni, @AntoGriezmann devient le ???????? ??????? de l’histoire des Bleus, à égalité avec Thierry Henry (27) ????0-1 | #ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RXLZ1GrXSK — Équipe de France (@equipedefrance) December 10, 2022

La boussole des Bleus

Quand la France affiche son meilleur visage, hasard ou non, Antoine Griezmann n’est jamais très loin. Le phénomène s’est encore produit ce samedi à Al-Khor, lors de vingt grosses premières minutes de jeu où les Bleus avaient encore le dessus sur les Anglais dans le rapport de force. Sur le pétard signé Tchouaméni, c’est bel et bien le blond platine qui est venu mettre son partenaire dans les meilleures conditions, histoire d’aller chercher Thierry Henry au nombre de galettes servies. Une heure plus tard, et alors que les Three Lions avaient cette fois la mainmise sur la partie, c’est encore le DJ de service qui a régalé son pote Olivier Giroud (« un super ballon » selon le numéro 9 français) pour sortir sa troupe d’une situation qui commençait à sentir le roussi. Titi est officiellement dans le rétro, et Grizi est par ailleurs devenu le premier Français, depuis Dominique Rocheteau en 1986 contre l’Italie, à donner deux passes décisives dans un match à élimination directe de Coupe du monde. Pour compléter la catégorie des statistiques, il figure aussi premier en passes clés, en occasions créées et en passes décisives parmi tous les joueurs de ce Mondial.

La France a penché à droite

Hormis les chiffres, il a donné le ton auprès de ses coéquipiers en allant à la mailloche de l’entrejeu, récoltant d’ailleurs prématurément un carton jaune, pour accumulation de fautes, qui aurait pu le mettre davantage dans la panade. Durant le premier acte, sa relation technique avec Dembélé (et même avec Koundé !) a permis aux Barcelonais de se montrer à leur avantage, dans une période où Mbappé était parfaitement muselé de l’autre côté du terrain. En bref : Griezmann était partout, tout le temps, avec son intelligence habituelle. Avec tout le tintamarre médiatique autour du duel Mbappé-Walker et cette volonté absolue de verrouiller la star française, les Anglais se sont sans doute trompés de plan en laissant celui qui enchaînait un 72e match de suite sous la tunique bleue faire la pluie et le beau temps sur le pré. Et si on part du principe qu’il apprécie plus que tout le stade des demi-finales (double buteur en 2016 face à l’Allemagne, passeur en 2018 contre la Belgique), le Maroc peut trembler.