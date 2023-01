Grâce à sa grinta, l’Argentine est remontée sur le toit du monde

C’était écrit que l’histoire de l’Argentine allait se terminer dans la souffrance. À bout de nerfs. Le visage en décomposition d’Ángel Di María quelques secondes après le nouveau missile de Kylian Mbappé, le troisième en l’espace de trente minutes, qui envoie son Argentine aux tirs au but, l’illustre à merveille : rien n’aura été facile ou presque pour l’Albiceleste dans sa quête de la troisième étoile. Ce qui la rend peut-être encore plus belle.

« Nous sommes faits pour ça »

Beaucoup d’équipes ne se seraient pas relevées d’encaisser deux buts en l’espace d’une minute en finale d’une Coupe du monde. D’autant plus après 85 minutes plutôt maîtrisée, où la France n’a, pendant longtemps, cadré aucun tir. Pas cette Argentine de Lionel Scaloni qui avait vécu le même scénario, deux matchs plus tôt, face aux Pays-Bas et au génie de Wout Weghorst et des Oranje. C’est définitivement là que le Mondial argentin a basculé, là qu’il ne pouvait plus rien arriver aux Argentins, eux qui avaient largement galéré lors de la phase de poules. En sortant vivant du quart de finale face aux Pays-Bas, ce collectif rempli de guerriers aux gueules de faux gentils ou de vrais méchants pouvait dire qu’il avait tout vu et tout vécu, et que maintenant, il était prêt à se ruer vers le bonheur infini.

Le parcours de l’Argentine dans ce Mondial 2022 est une succession d’épreuves, une adolescence vécue grandeur nature qui a débuté à Lusail par un râteau face à l’Arabie saoudite d’Hervé Renard et qui s’est terminée à Lusail par un bisou mortel à la France de Didier Deschamps. « C’est incroyable d’avoir tant souffert, nous sommes faits pour ça, clamait un Lionel Scaloni aux yeux rouges après ce nouveau sacre 36 ans après le dernier. C’est un groupe incroyable, ils ont mérité tout cela et plus encore. Je veux dire aux supporters de s’amuser et de faire la fête. Et pour les enfants qui veulent jouer pour l’équipe nationale à l’avenir, prenez cet exemple et prenez plaisir à jouer, vous pouvez y arriver. »

Des titres à la pelle

Le plus frappant dans ce triomphe argentin est de constater la grinta qui émanait de chacun des acteurs de l’équipe nationale. On retiendra forcément le caractère totalement fou d’Emiliano Martínez, meilleur portier du tournoi, ultradécisif devant Kolo Muani en fin de prolongation, qui brandissait son trophée personnel comme un phallus sur le podium… On retiendra aussi Rodrigo de Paul, garde du corps officiel de Leo Messi, qui a sorti une finale où il a surtout montré au milieu français ce que c’était de courir. Et puis Paredes et ses coups de sang, la charnière Romero-Otamendi qui n’a pas lâché grand-chose dans cette finale, ou encore les efforts sans fin des jeunes Julián Álvarez ou d’Enzo Fernández. Même Leo Messi était au diapason, animé par une énergie contagieuse aussi bien pour aller s’offrir un doublé en milieu de prolongation que pour revenir défendre.

Au moment de faire les comptes, l’Argentine a empoché depuis un an la Copa América en battant le Brésil en finale (1-0), la « Finalissima » en écrasant l’Italie championne d’Europe (3-0) et donc la Coupe du monde en écœurant la France, championne en titre. À coup sûr, personne ne se souviendra de cette équipe pour son jeu léché ou pour la finesse de sa tactique. En revanche, tout le monde se souviendra de l’Argentine pour l’éternité, car, Didier Deschamps le sait mieux que personne, on ne se souvient que des vainqueurs.