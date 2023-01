France-Maroc : Yassine Bounou, Bono de U2 ou les deux ?

Il se trouve que le portier du Maroc, qui fera face à la France ce mercredi en demi-finales du Mondial, et le frontman du plus grand groupe irlandais de tous les temps, U2, répondent au même nom. L'occasion parfaite pour dépoussiérer un concept bien connu des fans de Burger Quiz .

Réponses :

1- L’un est né Yassine Bounou, l’autre est né Paul David Hewson. Mais les deux se font aujourd’hui appeler par ce drôle de surnom à quatre lettres.

2- Avant de débarquer au Maroc (le pays de ses parents), Yassine Bounou est né et a vécu jusqu’à ses deux ans… au Québec. Comme quoi, le Canada n’aura pas tout perdu dans ce Mondial.

3- Le meilleur gardien de Liga en 2021-2022 était pourtant fan d’un milieu de terrain, qui a fait les beaux jours de la sélection argentine : Ariel Ortega.

4- Dernier rempart du Girona FC puis du FC Séville, Bounou a eu le temps d’en manger, des buts de la Pulga. Bono, lui, avait vu son concert à Buenos Aires, en octobre 2017, retardé pour cause d’un Équateur-Argentine décisif dans la course au Mondial 2018 et qui avait lieu au même moment. Résultat, avait d’assister au show de U2, les spectateurs avaient pu assister, sur les écrans géants, à un superbe triplé de Messi et une victoire de l’Albiceleste.

5- Bounou a fait ses débuts en sélection marocaine A le 14 août 2013, lorsqu’il avait 22 ans. Avec son groupe, Bono a sorti l’album War, grâce auquel il est devenu une star planétaire, à 22 ans. CQFD.

6- Bono l’Irlandais a beau être relativement imbu de sa personne, cette phrase est bien l’œuvre de son homonyme marocain, dans les colonnes du Diario de Sevilla.

7- Ariste engagé et décrit comme philanthrope, Paul David Hewson est souvent salué pour ses actions politiques humanitaires à travers le monde. En matière d’altruisme, son alter ego africain n’est pas en reste, lui qui a par exemple choisi de remettre son trophée d’homme du match au buteur Youssef En-Nesyri, après la victoire contre le Portugal.

L’IMAGE ! Yassine Bounou, homme du match, donne son trophée à Youssef En-Nesyri, buteur héroïque du soir ! pic.twitter.com/WzSjsMnEn9 — DM SPORT (@dmsportma) December 10, 2022

8- Le surnom des deux hommes est également le nom d’une commune bretonne, pittoresque port du Golfe du Morbihan situé entre Vannes et Carnac.

9- Concerts à Bercy, au Parc des Princes, au Stade de France, et un peu partout en France pour l’un ; victoire au Roazhon Park et clean sheet à Pierre-Mauroy pour l’autre.

10- Le 15 juillet 2009, U2 retournait le Parc des sports Charles-Ehrmann de Nice, pour sa deuxième venue dans la cité azuréenne. Cette même année, Bounou (alors au Wydad Athletic Club) arrive sur ses 18 ans, et l’OGCN lui fait les yeux doux. Il fera quelques tests chez les Aiglons, mais le transfert n’aura jamais lieu.

11- Il a beau être né à Montréal, Yassine Bounou a des parents originaires de Fès, troisième ville du Maroc. Bono, lui, a pu découvrir la ville au moment du tournage du clip de « Magnificent » , à l’occasion duquel son groupe a performé au milieu d’un riad.

12- Cinq ans que Bono et son groupe n’ont plus sorti d’album studio. Le gardien des Lions de l’Atlas, lui, est clairement l’une des sensations de ce mois de décembre.

13- Aussi bienfaiteur soit-il, le chanteur irlandais est parfois décrié pour sa capacité à s’autoproclamer « ambassadeur des pauvres » et du continent africain. Bounou, lui, ne se prend pas pour un sauveur. Mais il l’est bel et bien.

14- Yassine Bounou a soulevé la C3 avec Séville. Bono, lui, a pris part à l’Euro 2021 en interprétant l’hymne de la compétition, en featuring avec son guitariste The Edge et le DJ Martin Garrix. Une manière de faire exister l’Irlande sur le plan international.

15- « I Still Haven’t Found What I’m Looking For », chante Bono. En venant au Qatar, Yassine Bounou, lui, cherchait à réussir deux choses : faire mieux qu’en 2018 (il était sur le banc) et « réaliser quelque chose de grand ». Mission d’ores et déjà accomplie.