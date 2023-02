France : Liberté, égalité, Kylian Mbappé

Il serait faux d’écrire que l’histoire retiendra seulement les vainqueurs de la Coupe du monde 2022, surtout quand Kylian Mbappé se trouve dans le camp des vaincus. Le numéro 10 des Bleus n’a pas décroché une deuxième étoile à 23 ans, mais il a continué de forger sa légende, comme un très grand, en signant un triplé en finale d’un Mondial, dans une rencontre où son équipe aura été au fond du trou pendant plus d’une heure. Lui aussi a été discret et sans génie, avant de faire basculer une rencontre qui semblait pliée depuis un moment dans une folie inexplicable. Un penalty transformé en force pour redonner l’espoir, puis une volée animale au bout d’un une-deux avec Marcus Thuram pour égaliser, revenir de nulle part, et se mettre à rêver de nouveau à un jour de gloire. À 3-2 en prolongation, quand tout semblait une nouvelle fois perdu, Mbappé a encore pris ses responsabilités en obtenant un second penalty, dont il s’est saisi pour remettre une pièce dans la machine en trompant Emiliano Martínez. Cette fois, un an et demi après avoir échoué dans la position du cinquième tireur face à la Suisse, il s’est présenté en premier lors de la séance de tirs au but, sans trembler du menton au moment de tirer pour la troisième fois du même côté, comme un gars qui apprend de ses erreurs du passé, et qui sait que le futur de son sport lui appartient.

Hier, aujourd’hui et demain

Il fallait que Mbappé allume la lumière pour que cette finale entre dans la grande histoire de la compétition bientôt centenaire et, peut-être, qu’elle n’accouche du scénario le plus mémorable. Le Parisien devait laisser une trace, poser son empreinte sur cette rencontre spéciale et cette soirée étoilée, parce que c’est ce qu’il aime et ce qu’il sait faire. Celui qui fêtera ses 24 ans dans deux jours collectionne les records comme un gamin collectionne les vignettes Panini. Au Qatar, il est devenu le deuxième joueur à marquer trois buts dans une finale de Coupe du monde après Geoffrey Hurst, en 1966. Ce n’est pas tout, la liste est longue : un statut de meilleur buteur du tournoi avec huit caramels, une première pour un Français depuis Just Fontaine en 1958 ; 4 pions en finale de CDM après celui contre la Croatie en 2018, du jamais-vu ; le cinquième homme à marquer lors de deux finales différentes après Vavá, Pelé, Paul Breitner et Zinédine Zidane ; une implication dans dix buts durant cette édition, soit une performance inédite depuis Diego Maradona en 1986 ; et un total de douze bonbons en quatorze apparitions dans la compétition reine, ce qui le rapproche du roi Miroslav Klose (16 friandises). Une histoire mondiale et tricolore, puisque Mbappé culmine désormais à 36 réalisations sous le maillot bleu après un triplé qui lui a permis de dépasser David Trezeguet, présent au Lusail Stadium, et de s’installer à la sixième place du classement dominé par son copain Olivier Giroud. Vertigineux.

Comment expliquer, après tout ça, que Kylian Mbappé devra se glisser dans la peau du perdant ce dimanche soir ? C’est aussi le destin des grands champions, des joueurs immenses, que de vivre des grandes défaites parce qu’elles comptent parfois autant que les grandes victoires. Ce ne sera pas suffisant pour se consoler ni pour oublier sa peine, mais Lionel Messi, 35 ans, avait attendu cette consécration pendant une vie, quand le Français avait gagné le droit d’embrasser le trophée doré 18 mois après avoir fêté sa majorité. Les minutes ont dû être longues pour l’attaquant du PSG, entre l’ultime tir au but inscrit par Montiel et le bouquet final offert par Messi.

On a vu « Kyks » , son surnom autoproclamé, errer sur la pelouse de Doha, se pointer pour la photo avec Martinez (meilleur gardien), Fernandez (meilleur espoir) et Messi (meilleur joueur) avec le visage fermé comme jamais, ou encore devoir se coltiner les câlins forcés du président Emmanuel Macron. Le voir passer à quelques centimètres de la Coupe du monde a rappelé Zidane en 2006, et ces images resteront autant que celles de Kazan quatre ans plus tôt. Après le dernier Euro, il avait songé à mettre un terme à sa carrière internationale, avant de se raviser. Ce dimanche, il a peut-être gagné quelques cœurs supplémentaires, dans l’Hexagone et ailleurs, parce que cette immense tristesse au bout d’une immense prouesse le rend attachant, et finalement humain. Au fond, il reste une consolation, maigre aujourd’hui, mais potentiellement énorme dans les années à venir : celle de se dire que Kylian Mbappé sera un joueur de l’équipe de France, si tout va bien, pour au minimum la prochaine décennie. Cela laisse du temps pour écrire de belles histoires.