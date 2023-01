France-Danemark : Kylian Mbappé est dans sa Coupe du monde

Il aura fallu attendre 56 minutes de jeu au stade 974 pour voir Kylian Mbappé offrir aux 5000 supporters bleus un premier frisson. Un contrôle orienté pour se retourner et éliminer le pauvre Andersen, avant d’accélérer pour finalement frapper en bout de course sur Kasper Schmeichel. Au cœur d’une prestation jusqu’alors trop neutre malgré la domination tricolore – une volée envoyée en tribunes, plusieurs pertes de balle coupables –, l’attaquant des Bleus vient de se mettre en action. Cinq petites minutes plus tard, c’est bien lui qui vient enfin fissurer la muraille nordique sur laquelle les champions du monde se cassent les dents depuis plus d’une heure.

Hors normes

C’est peu dire que le Bondynois a eu des soirées plus réussies dans le jeu, à commencer par sa première sortie dans ce Mondial face à l’Australie il y a à peine quatre jours. Ce qui n’empêche pas un constat : sans lui, cette équipe de France n’aurait certainement pas fait tomber le Danemark pour la première fois cette année, après deux claques infligées par la Danish Dynamite de part et d’autre de l’été. Une conclusion clinique après un une-deux offert par Theo Hernandez, puis une reprise peu académique de la cuisse sur une galette de Griezmann : suffisant pour devenir le premier pays à composter son billet pour les huitièmes de finale. Cela valait bien les félicitations appuyées de ses coéquipiers, Olivier Giroud en tête. « On commence à avoir l’habitude, lâchait même Tchouaméni, presque blasé au coup de sifflet final. C’est un leader technique, mais également par la voix. »

Deux pions qui portent à 31 son total en sélection, ce qui lui permet d’effacer d’un coup Jean-Pierre Papin et Just Fontaine (seul Français à avoir marqué dans trois matchs de Coupe du monde consécutifs jusqu’à ce samedi), tout en revenant à hauteur d’un certain Zinédine Zidane. Il convient ici de rappeler que le garçon fêtera seulement ses 24 ans le 20 décembre prochain, deux jours après la finale. Didier Deschamps : « Kylian est un joueur hors normes. Il a une capacité à être décisif. Il s’est fixé l’objectif de la Coupe du monde. Si vous étiez inquiets que Paul(Pogba)ne soit pas là, d’autres ont pris la parole. Kylian fait partie des leaders techniques, c’est aussi une forme de leadership. » Le voilà meilleur buteur du tournoi main dans la main avec Enner Valencia et dans une dynamique impressionnante avec quatorze caramels sur ses douze dernières apparitions avec l’équipe nationale.

Profession patron

La question des statuts risque pourtant de continuer à se poser. Surtout parce qu’avant de tuer les Danois, Mbappé avait laissé la lumière à Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, rayonnant dans l’entrejeu et véritable homme du match. Avant de l’accaparer complètement. Lors de la campagne victorieuse de Russie, le gamin d’alors 19 ans s’était peu à peu imposé comme le coleader offensif aux côtés du Madrilène. Avec le forfait de dernière minute de Karim Benzema, ce rôle lui semblait entièrement dévolu au Qatar, et il lui faudra pleinement l’assumer si les Bleus veulent aller très loin dans ce Mondial.

Et même au-delà. Détonateur d’une équipe de France impressionnante sur ses deux premières sorties qatariennes, Mbappé voit plus loin que le 18 décembre. « Kylian, ça aide… C’est un joueur de grand talent, qui fait la différence, ne pouvait à son tour que dérouler Raphaël Varane après coup. Le talent fait toujours la différence. » Et celui du numéro 10 tricolore, qui facture désormais sept golazos en Coupe du monde, est immense. Et s’il était lancé vers la conquête du monde également sur le plan individuel, avec le Ballon d’or en ligne de mire ? Ce n’est ni l’équipe de France ni le PSG qui s’y opposeraient.