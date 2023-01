En direct : jour de finale !

14h50 : On se quitte avec ce message de Karim Benzema, venu éteindre toute tentative de polémique sur le buzzer. Prends ça le Kun !

14h20 : Ca ne s’invente pas : ce dimanche 18 décembre est également le jour de la fête nationale qatarie…

‘Tis the season! Parades are in full swing ahead of Qatar’s National Day on Sunday.Where will you be watching the QND festivities? pic.twitter.com/KzzDzRbYnD — Doha News (@dohanews) December 16, 2022

Et la journée mondiale des migrants.

14h15 : A l’instant, on nous signale que des mouvements de foule ont lieu dans le métro de Doha, actuellement surchargé. Si vous nous lisez depuis là-bas, par pitié, FAITES GAFFE !

14h02 : Des nouvelles de Doha ! La doublette Rollinger-Brigand est arrivée au rayon lavabo du Castorama de Doha. Les Bleus vont pouvoir se laver les mains.

14h00 : H-2 ! La petite grille est validée ? Celle de Drake, oui. Le bougre a mis une plaque sur une victoire argentine dans le temps réglementaire. C’est bon, on est champions du monde !

PS : n’oubliez pas que les paris sportifs sont à consommer avec modération. Ne vous laissez pas avoir !

13h55 : J’imagine que vous avez vu passer les insupportables polémiques liées au fait de ressortir lourdement les origines plus ou moins lointaines des Bleus. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le très bon billet (en anglais) d’Ali Farhat, que les plus fidèles d’entre vous connaissent bien.

13h52 : Sachez qu’en Belgique, il y a actuellement un derby bruxellois qui se joue entre Anderlecht et Molenbeek pour le compte de la 18e journée de Challenger Pro League. Et le thème du cortège des fans du RWDM était parfaitement de saison, lui :

13h45 : Vous saviez que les Argentins ne jouaient pas à 26, mais à 27 ?

13h30 : Vous savez qu’il n’y a encore pas si longtemps, le Lionel le plus célèbre de France s’appelait Jospin. Pas Messi. Et si on en profitait pour jouer au célèbre « Lionel Jospin, Lionel Messi, ou les deux ? »

Allez c’est parti :

– Je joue du gauche – J’ai perdu contre des Bleus- J’adore les chips

– J’ai le même prénom que Lionel Ritchie- Je me suis fait mater

– Je me suis fait du maté- Mon grand rival est JC75

– Je pense qu’une autre gauche est possible

13h27 : Petit instantané envoyé par le confrère Mathieu Rollinger, en direct de Doha. Ou du périph à la sortie des bureaux, on n’est pas sûrs.

13h25 : Vous êtes complotistes dans l’âme, vous ?

13h20 : Didier ? Un petit mot avant cette finale ?

On va tous les niquer pic.twitter.com/uTv4S7DWkV — Hank Hullmoassa (@VirginCabin) December 17, 2022

« On va tous les niquer » pic.twitter.com/YqdiljS7yI — 6SIX-NUEVE9?? (@LePoteDunPote69) June 24, 2021

13h14 : Meanwhile, in a parallele universe, suite.

13h10 : TUT TUT ! Nouvel apéritif pré-match à vous proposer ! Faites chauffer les streams bande de pirates !

Du mal à tenir jusqu’à la finale ? Vous avez un passionnant Petrolul Ploiesti – U Craiova en Superliga à 13h30 ! — Hadrien Agnew-François (@HadrienAgnew) December 18, 2022

13h08 : En parlant d’hommages et de nostalgie, on pense à toi, Pape.

Un joyeux anniversaire à mon papa qui aurait fêté ses 71 ans aujourd’hui. Tu me manques beaucoup. Repose en paix pic.twitter.com/Roc6cX8OL9 — Karim DIOUF (@karim__diouf) December 18, 2022

13h00 : Il est treize heures. Vous pouvez soit regarder les duplex du JT en direct de Doha, ou vous prendre un petit shoot de nostalgie en relisant cette longue interview de Siniša Mihajlović. Au choix.

12h50 : EH MAIS J’OUBLIAIS ! Pour patienter, vous pouvez regarder des gros lards en polo multicolore, LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE FLECHETTES BAT SON PLEIN !

12h37 : Parmi les scénarios de jeu possibles, pourquoi pas celui-là ? (Je vous laisse la responsabilité de choisir qui des féminines de Wolfsburg ou du Slavia Prague sera la France).

12h28 : Au passage, question shooting-photo en couple, vous êtes plus team Mauro Icardi ou Viktor Kornienko ?

12h26 : La FIFA ne veut pas diffuser le message de Volodymyr Zelenski avant la finale ? Peu importe, une tripotée de joueurs se chargent de le relayer sur leurs réseaux respectifs.

12h15 : Puisqu’on est dans la musique, je vous propose cette petite playlist concoctée par la rédaction et à laquelle vous êtes plus qu’invités à contribuer.

11h56 : SO MESSI ! SO DAMN MESSI !

11h51 : Meanwhile, in a parallele universe…

11h48 : En cas de victoire des Bleus, Miss Guadeloupe/France fera-t-elle le déplacement jusqu’à Doha pour les féliciter ?

11h45 : Petit point sur les matchs actuellement en cours autour du monde : toujours 0-0 dans le clasico du championnat d’Andorre entre l’Inter Escaldes et Santa Coloma.

11h42 : J’avais oublié cette stat’ incroyable : « si l’on nous rappelle depuis des jours que l’Inter Milan et le Bayern Munich ont chacun eu un joueur en finale depuis 1982 – ce qui sera encore le cas cette année -, celle-ci porte bien le sceau du PSG. »

Allez, va te coucher le duel Messi-Mbappé !

11h36 : Puisqu’on parlait de gauchos, vous vous souvenez du bad buzz provoqué par les Allemands après leur titre en 2014 ?

Ca avait donné lieu à une chanson à boire absolument… allemande.

11h25 : 3000 supporters français annoncés dans les tribunes du stade Lusail. Ca va pas peser lourd niveau chants. Ceci dit, est-ce que ce n’est pas mieux ainsi ?

11h20 : Point fashion (Sakala) : est-ce vous tournez en rond avec un maillot des Bleus sur les épaules ? Ou un bas de survêtement siglé FFF ? Ou bien c’est le pull de Noël qui vous tient chaud en attendant le coup d’envoi ?

11h16 : Oui, je dis « vous » , parce que le foot est d’abord une histoire d’identification. Et même si vous n’êtes pas physiquement sur le terrain, c’est vous qui êtes champions du monde au bout du compte.

D’accord, pas d’accord ? On en parle au 3216.

11h15 : Petit dilemme : vous préférez perdre cet après-midi et remporter l’Euro 2024, ou gagner et ne plus remporter aucun trophée pendant 20 ans ?

11h11 : ONZE HEURES ONZE ! FAITES UN VOEU ! A part celui d’avoir les 24 Bleus aptes à jouer, puisque c’est désormais confirmé !

11h10 : Plateau de qualité sur BFM TV avec un face-à-face entre Elise Bussaglia et mon confrère Andrea Chazy qui a revêtu un insupportable pull à col roulé.

11h00 : Il est onze heures, c’est l’heure de battre le rappe :

ON A UNE ETOILE, ON A DEUX ETOILES, ON VEUUUUUUT LA TROISIEME ETOIIIIIIILE !

(Je l’avais en tête, maintenant vous l’avez tous)

10h54 : Bel hommage à DD de la part de l’homme qui nous rapportera une médaille d’or aux JO de Paris en 2024.

10h50 : Moi, quand je dois attendre en tournant en rond, généralement je fais à bouffer. Et là, j’ai envie d’une tarte à la rhubarbe. Allez, je vous donne la recette maintenant et ainsi, vous aurez un bon dessert qui colle au corps pour le déjeuner :

– Une pâte brisée – 10 petits-beurre- 600 grammes de rhubarbe coupée en morceaux

– 50 grammes de beurre- 225 grammes de cassonade

– 1 cuillère à soupe de fécule de maïs- 3 œufs

La suite est beaucoup plus simple que de taper l’Argentine en finale de Coupe du monde :

– Préchauffez le four à 180°C – Emiettez les petits-beurre et disposez les sur la pâte brisée- Répartissez la rhubarbe par-dessus

– Faites fondre le beurre, incorporez-le au mélange œufs battus-cassonnade-fécule de maïs- Versez la mixture sur la rhubarbe

– Enfournez 40 minutes à 180°C- Laissez un peu refroidir et régalez-vous.

10h45 : Sachez que Laurent Blanc risque de ne pas voir la finale car, selon Le Progrès, il doit emmener quelqu’un à la gare.

10h35 : Je ne sais pas si vous aviez prévu d’aller voir votre club amateur préféré jouer ce dimanche, mais ça me semble mal embarqué. En attendant, voici ce qui se joue en direct sur la planète, selon Flashscore. Balancez vos pronos !

10h30 : J’imagine les grosses huiles de QSI qui doivent se dire qu’avec le duel Messi-Mbappé qui s’annonce, c’était bel et bien une bonne idée de mettre des ronds dans un petit club de la capitale française il y a dix ans. Quitte à ne jamais remporter la Ligue des champions.

10h22 : Au passage, je trouve ça super que nos Bleus aient, après Gloria Gaynor en 1998, de nouveau choisi le morceau d’une artiste gay-friendly en guise d’hymne du vestiaire. Très beau symbole, surtout après le fashion faux-pas Vegedream.

10h20 : J’étais même pas encore réveillé que le Président de la République mangeait des grosses Danettes.

On remet ça ? pic.twitter.com/MDKOvx6l9x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

10h12 : Attention amis parisiens, si vous prenez le métro ce matin et que vous devez – par le plus grand des hasards – descendre à la station Argentine (Ligne 1), sachez qu’elle a été exceptionnellement rebaptisée Allez les Bleus ! pour la journée.

[Coupe du monde] La #RATP soutient l’ @equipedefrance ! A l’occasion de la finale #CM2022 entre l’Argentine et la France, la station Argentine a été renommée cette nuit « Argentine – France, Allez les Bleus ». #EnRoutePourlaVictoire #FiersdEtreBleus ?? #ARGFRA pic.twitter.com/6rogIaArG3 — RATP Group (@RATPgroup) December 18, 2022

10h07 : Au journal de France Inter (oui, c’est obligatoire d’écouter France Inter quand on travaille chez So Foot), j’ai entendu deux gus, arrivés ce matin à Doha. Des « mordus de foot » qui se sont payé un petit kif à 2200 euros, vol et place de match inclus. On ne vit pas la crise de la même manière.

10h05 : Alors, racontez-moi tout : qu’est-ce que vous avez prévu aujourd’hui ? Dispositif total ? Copains convoqués autour du sapin pour mater la télé dans le salon ? Raclette à la place du barbecue ? Décalage dans un bar ? BOYCOTT ? Parlons-nous, disons-nous les choses.

10h00 : Boooooooooonjour à toutes et tous ! Dimanche 18 décembre 2022, jour de finale de Coupe du monde. Date de merde, Mondial plus que critiqué, logiquement on a hâte que ça s’arrête. Mais pas de bol, les Bleus ont une troisième étoile à aller chercher, donc on va au moins faire semblant de se hyper pour le potentiel back to back à venir.