En direct : France – Australie

En face, le buteur d’il y a quatre ans, Jedinak n’est plus là. Ils ne sont d’ailleurs que quatre à être encore dans l’équipe type de Graham Arnold (qui a lui pris le relais de Bert van Marwijk sur le banc).

STARTING XI ?️

Our team for tonight’s #FIFAWorldCup opener against France is IN.

Watch live & free on SBS & SBS On Demand, kick off at 6am AEDT. #GiveIt100 #Socceroos #AUS pic.twitter.com/FenjHyT81f

— Socceroos (@Socceroos) November 22, 2022