Eliesse Ben Seghir, le baptême princier

Forcément, pour un entraîneur, il est plus facile de commenter un coaching quand il se révèle bon. Et évidemment, l’analyse d’un technicien est plus sérieusement écoutée lorsque ce dernier explique un remplacement qui a manifestement renversé un match. Même s’il s’agit de la sortie de son meilleur buteur et capitaine, comme l’est Wissam Ben Yedder à Monaco. « On avait tactiquement besoin d’un joueur supplémentaire dans l’entrejeu, et donc de jouer avec trois milieux. Car Wissam et Breel(Embolo)ensemble, ce n’était pas assez dans les courses ni dans les efforts défensifs. À cause de ça, nous avions des problèmes derrière », a ainsi précisé ce mercredi Philippe Clement pour Prime Video à propos de l’entrée à la pause d’Eliesse Ben Seghir, inconnu au bataillon, à la place de son homme phare.

Un choix fort, mais gagnant : malmenée sur le terrain d’Auxerre lors d’une partie comptant pour la seizième journée de championnat, l’ASM a vu son joker jusque-là anonyme lui offrir une spectaculaire victoire alors que le score n’était que de 1-1 à son entrée en jeu. D’abord du gauche, en transformant un service d’Aleksandr Golovin en tremblement de filet même pas un quart d’heure après son apparition. Puis d’un exploit personnel combinant passements de jambe et enroulé du droit, à cinq minutes du terme. Voilà comment, à 17 ans et 315 jours, le garçon est devenu le deuxième plus jeune footballeur à inscrire un doublé en première division en faveur du club princier (juste derrière Thierry Henry, 17 ans et 255 jours contre Lens en 1995). Pas mal, pour une première en Ligue 1…

Jouer comme on s’entraîne

Né à Saint-Tropez, Ben Seghir a en réalité déjà porté le maillot monégasque chez les professionnels : c’était le 3 novembre 2022 face à l’Étoile rouge de Belgrade, en Ligue Europa. International U18 avec les Bleus (cinq rencontres, une réalisation) et milieu (très) offensif, le Franco-Marocain est arrivé au centre de formation de l’ASM à quinze piges (Cogolin, Fréjus St-Raphaël et Aix-en-Provence avaient précédé). Un parcours différent de celui de son frère, Salim, qui essaye actuellement de se faire un nom au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille après avoir commencé à Nice. Un aîné qu’il « rêve » d’affronter, selon ses propres mots pour les médias de son club. Mais pour le moment, ses adversaires ne font pas partie de sa famille.

Sa première victime, l’AJA, n’a pas senti le coup venir : 34 ballons touchés pour deux perdus, quatre duels remportés et autant de tacles tentés ou encore trois frappes dont deux cadrées (pour deux pions, donc) : en l’espace d’une période, le bonhomme a amené un vent de fraîcheur et de réalisme qui faisaient cruellement défaut à la teamde Clement. « Ce n’est pas une surprise, on avait déjà vu à l’entraînement ce qu’il pouvait faire avec nous, a pourtant déclaré le coach, en conférence de presse.Nous sommes un club qui donne leur chance aux jeunes joueurs, il a seulement 17 ans et il a prouvé ses qualités pendant les séances. Il n’y a pas de différence entre des jeunes joueurs et des joueurs de plus de 30 ans, il faut leur donner une chance quand ils le méritent. Eliesse a fait une bonne préparation lors des amicaux, nous sommes contents de ce qu’il a fait aujourd’hui. Il a naturellement un gros potentiel de progression, mais il méritait cette chance. »

« C’est fort, tous les jeunes n’en sont pas capables ! »

« On est fiers de lui, parce qu’il fait également ça à l’entraînement, a renchéri son partenaire Malang Sarr, face aux journalistes. Il n’a pas froid aux yeux, il n’a pas honte d’essayer et il sait prendre des initiatives. À ce poste-là, à cet âge-là… C’est vraiment fort, tous les jeunes ne sont pas capables de faire ça et il en est récompensé ! »

Une insouciance et un sourire qui font effectivement grand bien à Monaco, désormais au pied du podium grâce à sa cinquième place provisoire (un point de retard sur le Stade rennais, troisième, avec cependant un match de moins à disputer). Reste maintenant à entretenir cette flamme et à surfer sur ce début de vague créé, pour l’artiste qui fêtera sa majorité en février 2023. Quitte à semer le frangin.